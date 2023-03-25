Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den eşi Wanda Nara'ya servet değerinde barışma hediyesi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ardından bir ismin daha adaylığı kesinleşti

Çalkantılı bir ilişki yaşayan Icardi- Wanda Nara çifti geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Galatasaray'ın Arjantinli golcü, eşi ile arasındaki buzları eritmek için hediye ettiği 300 bin euroluk saatin ardından, bir jest daha yaptı.

120 BİN DOLARLIK HEDİYE

Bu kez Icardi, Wanda Nara'ya barışma hediyesi olarak 120 bin dolarlık bir saat hediye etti. Beyaz altından yapılan saat, özel istek üzerine üretiliyor.

ÇANTA HEDİYESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de Icardi'den 300 bin euro değerinde çanta hediyesi alan Nara yaptığı açıklamada, "Mauro, beni geri kazanmak için 300 bin euroluk bir çanta aldı. O çantaya tutunuyorum ve mümkün olsa içinde uyuyacağım." ifadelerini kullanmıştı.