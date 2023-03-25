Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den eşi Wanda Nara'ya servet değerinde barışma hediyesi - Son Dakika
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Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den eşi Wanda Nara'ya servet değerinde barışma hediyesi

25.03.2023 14:51

Wanda Nara ile yaşadıkları sorunların ardından Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, aldığı barışma hediyesiyle ağızları açık bıraktı. Arjantinli santrafor, Nara'ya değeri 120 bin dolar olan bir saat aldı. Icardi daha önce de Nara'ya 300 bin Euro değerinde bir çanta alarak partnerini mutlu etmişti.

Çalkantılı bir ilişki yaşayan Icardi- Wanda Nara çifti geçtiğimiz günlerde barışmıştı. Galatasaray'ın Arjantinli golcü, eşi ile arasındaki buzları eritmek için hediye ettiği 300 bin euroluk saatin ardından, bir jest daha yaptı.

120 BİN DOLARLIK HEDİYE

Bu kez Icardi, Wanda Nara'ya barışma hediyesi olarak 120 bin dolarlık bir saat hediye etti. Beyaz altından yapılan saat, özel istek üzerine üretiliyor.

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den eşi Wanda Nara'ya servet değerinde barışma hediyesi

ÇANTA HEDİYESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde de Icardi'den 300 bin euro değerinde çanta hediyesi alan Nara yaptığı açıklamada, "Mauro, beni geri kazanmak için 300 bin euroluk bir çanta aldı. O çantaya tutunuyorum ve mümkün olsa içinde uyuyacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den eşi Wanda Nara'ya servet değerinde barışma hediyesi
YORUMLAR (1)
  • DertLiiii: bizim saatçi metinde 50 lira len kardeşim o saatin aynısı Cevap Yaz 25 6 Yayından Kaldır
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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den eşi Wanda Nara'ya servet değerinde barışma hediyesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın golcüsü Icardi'den eşi Wanda Nara'ya servet değerinde barışma hediyesi - Son Dakika
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