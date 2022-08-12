Eşin Group Nazilli Belediyespor Nelik ile transfer defterini kapattı - Son Dakika
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Eşin Group Nazilli Belediyespor Nelik ile transfer defterini kapattı

12.08.2022 11:01
Eşin Group Nazilli Belediyespor Nelik ile transfer defterini kapattı

Eşin Group Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen stoper mevkiinde görev alan Doğukan Nelik ile transfer defterini kapattı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu hazırlıkları çerçevesinde geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen stoper mevkiinde görev alan Doğukan Nelik ile transfer defterini kapattı. Antalyaspor'dan 1 yıllığına kiralanan Doğukan Nelik, imza töreninin ardından kadroya dahil oldu.

Nazilli'de gerçekleştirilen son görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanan Doğukan Nelik; Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eşin Group Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal ve kulüp yöneticilerinin katıldığı tören ile Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde kendisini siyah beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde bulunan Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Eşin Group Nazilli Belediyesporumuz bu sezon başarılarıyla adından sıkça söz ettirecek buna eminim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız çok güzel çalışmalara imza atarak sezona hazırlandılar. İnşallah da futbolcularımız sahada gösterecekleri performans ile kulübümüzün daha iyi yerlere gelmesini sağlayacaklar. Teknik ekibimiz başta olmak üzere hepsine güvenim tam. Bugün Antalyaspor'dan Doğukan Nelik kardeşimiz geldi. Kendisine hoş geldin diyor formamız altına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İmza töreni sonrasında düşüncelerini dile getiren yeni transfer Doğukan Nelik, "Nazilli'de olmak beni çok mutlu etti. Burası beni, ben de burayı çok istedim. Mutluyum inşallah da performansım ve taraftarlarımızın desteği ile birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Buna canı gönülden inanıyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi.

Doğukan Nelik kimdir?

5 Aralık 2000 Manisa doğumlu olan Doğukan Nelik, futbola Akhisarspor altyapısında başladı. Tüm yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A takıma yükseldi. Daha sonra süper lig ekibi Antalyaspor forması giymeye başladı. - AYDIN

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Nazilli Belediyespor Doğukan'a kavuştu Nazilli Belediyespor Doğukan'a kavuştu
Kaynak: İHA

Kürşat Engin Özcan, Antalyaspor, Doğukan, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eşin Group Nazilli Belediyespor Nelik ile transfer defterini kapattı - Son Dakika

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