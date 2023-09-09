Eşine az rastlanır başarı! Yerli Haaland Bertuğ Yıldırım'dan Türkiye'ye hayat öpücüğü - Son Dakika

Eşine az rastlanır başarı! Yerli Haaland Bertuğ Yıldırım'dan Türkiye'ye hayat öpücüğü

Son Güncelleme: 09.09.2023 01:02

Süper Lig ekibi Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, A Milli Takım'la ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Bertuğ'un kaydettiği gol Türkiye'ye 1 puan getirdi.

A Milli Takım'da çıktığı ilk maçında gol atan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Ermenistan ile berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.

İLK MAÇ İLK GOL

Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan genç yetenek, A Milli Takım'la ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Bertuğ'un kaydettiği gol Türkiye'ye 1 puan getirdi.

Eşine az rastlanır başarı! Yerli Haaland Bertuğ Yıldırım'dan Türkiye'ye hayat öpücüğü

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ KAZANALIM"

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan başarılı futbolcu , "İlk A Milli maçında gol attığım için mutluyum ama gönül isterdi ki kazanalım. Maçtan önce gol atacağımı hissetmiştim. Skor bizi tatmin etmedi. Galibiyeti çok istiyorduk. Türk halkının galibiyeti istediğini ve mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz de iki katı mutsuzuz. Diğer maçlarda istediğimiz skorları alıp hedefimize ulaşacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Eşine az rastlanır başarı! Yerli Haaland Bertuğ Yıldırım'dan Türkiye'ye hayat öpücüğü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eşine az rastlanır başarı! Yerli Haaland Bertuğ Yıldırım'dan Türkiye'ye hayat öpücüğü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşine az rastlanır başarı! Yerli Haaland Bertuğ Yıldırım'dan Türkiye'ye hayat öpücüğü - Son Dakika
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