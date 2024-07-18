Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve 7 Sporcu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümünde Yüzme Maratonuna Katılacak - Son Dakika
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Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve 7 Sporcu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümünde Yüzme Maratonuna Katılacak

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu, Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzme maratonu düzenleyerek Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutlayacak. 93 kilometrelik parkuru 30-35 saatte tamamlamayı hedefleyen katılımcılar, Anamur'dan aldıkları Türk bayrağını 20 Temmuz'da KKTC yetkililerine teslim edecek.

18.07.2024 12:15
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Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile 7 sporcu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kulaç atacak.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübünce bu yıl 4. kez düzenlenen yüzme maratonu dolayısıyla Anamur iskelesinde tören gerçekleştirildi.

Kürşad Tüzmen, törendeki konuşmasında, Anamur'dan Girne'ye kadar 93 kilometrelik parkurda yüzeceklerini söyledi.

Katılımcıların profesyonel yüzücülerden oluştuğunu belirten Tüzmen, parkuru 30-35 saatte tamamlamayı hedeflediklerini anlattı.

Konuşmanın ardından Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Türk bayrağını sporculara teslim etti.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve 7 sporcu, hazırlıkların ardından iskeleden denize girdi.

Etkinlik boyunca Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik edeceği yüzücüler, Anamur'dan aldıkları Türk bayrağını, harekatın 50. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da KKTC yetkililerine teslim edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve 7 Sporcu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümünde Yüzme Maratonuna Katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve 7 Sporcu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümünde Yüzme Maratonuna Katılacak - Son Dakika
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