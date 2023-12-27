Ronaldo\'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema\'nın takımını 5-2 mağlup etti

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Suudi Arabistan Pro Lig'inde Ronaldo'nun takımı Al-Nassr deplasmanda Benzema'nın takımı Al-Ittihad'ı 5-2 yendi. Mücadelede 2 gol Ronaldo atarken Benzema 1 asisit kaydetti.

RONALDO'DAN DOUBLE

Konuk takım Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 68. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 38. dakikada Anderson Talisca ve 75 ve 82. dakikalarda Sadio Mane, Al-Ittihad'ın gollerini ise 14 ve 51. dakikalarda Abderrazak Hamdallah kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Al-Nassr bu galibiyetle puanını 43 yaptı. Al-Ittihad ise 28 puanda kaldı. Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Al-Taawon'a konuk olurken, Al-Ittihad'da deplasmanda Al-Tae'ye konuk olacak.