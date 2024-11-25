Eski Fenerbahçeli futbolcudan çok konuşulacak Galatasaray pişmanlığı - Son Dakika
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Eski Fenerbahçeli futbolcudan çok konuşulacak Galatasaray pişmanlığı

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia, Galatasaray hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Valencia, ''Ben kendi istatistiklerimi düşündüğümde, Galatasaray'a gol atamadığımı. Bir forvet olarak en büyük dileğiniz, büyük maçlarda gol atmaktır. Tek bir savunmacı seçemesem bile, komple Galatasaray savunması diyebilirim. O maçlarda hep gol atmak istedim ama olmadı'' dedi.

25.11.2024 16:17  Güncelleme: 16:36
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia, Galatasaray hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan Valencia, "Benim oynadığım ligler arasında tabii ki en zorlu liglerden birinin Premier Lig olduğunu söylemem doğru olur. Çok fiziksel bir lig, taktiksel anlamda organize olan takımlar var. Organizasyonu yüksek olan bir lig aynı zamanda. Doğru bir tespit diyebilirim bu konuda. Fenerbahçe serüveni aslında pandemi döneminde başladı. O dönem dünyada kapanma yaşanıyordu, dolayısıyla hepimiz evdeyken, farklı konularda çözümler bulmaya çalışıyorken… Ben hatta o dönem Tigres'te oynuyordum. O sırada menajerimden bir bilgi geldi. Erol Bulut'un menajerimle konuşmasında Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak geçerse beni takımda görmek istediğini iletmişti. Bu süreçte de Erol Bulut Fenerbahçe'ye geçtiği zaman beni de yanında götürmüş oldu. Zamanla bu gelişmeler ilerledikçe bir baktım ki kendimi İstanbul'da ve Fenerbahçe'de buldum. Bu güzel takımda da yer alabildiğim için çok mutluyum" dedi.

Eski Fenerbahçeli futbolcudan çok konuşulacak Galatasaray pişmanlığı

"BİR KUPA KAZANABİLDİM"

Fenerbahçe'deki başarıları hakkında da açıklamalarda bulunan başarılı forvet, "Fenerbahçe'ye geldiğinizde zaten kulübün tarihinden dolayı beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu bilerek kulübe geliyorsunuz. Dolayısıyla benim için en önemli ve en büyük hedef her zaman kupalar kazanmaktı bu takımda. Özellikle lige çok özel bir odağımız olmuştu ama maalesef benim bulunduğum süreçte kazanamadık. Birkaç yıldır da kulüp ligi kazanmak istiyor. En azından bir kupa kazanabilmiştim. Ama o ligi kazanamamak, kafamın bir köşesinde kaldı hep. 4 yıllık sürecin ardından ben kontrat yılıma giriyordum. Bu süreçte Fenerbahçe ile kontrat yenileme görüşmeleri yapıyorduk ama son adım bir türlü gelmiyordu. Fenerbahçe döneminde çok güçlü bir performans gösterince ilgi de çok fazla oldu diyebilirim diğer takımlardan. Bu ilgilenenler arasında Brezilya'dan Internacional vardı. Bu süreçte Internacional'den güzel bir teklif gelince ve bana çok ilgi gösterdiklerini gördüğümde, aynı zamanda da Fenerbahçe ile kontrat yenileme sürecim tamamlanmadığı için sözümü Internacional takımına verdim. Fenerbahçe'den kontrat yenileme teklifi gelmesine rağmen söz verdiğim için sezon bitiminde Brezilya'ya gittim" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçeli futbolcudan çok konuşulacak Galatasaray pişmanlığı

"FENERBAHÇE'YE İNANIYORUM"

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yolunda iyi işler yapabileceğini de dile getiren Valencia, "Lig durumuna baktığımızda Galatasaray'ın birkaç puan fark atmış olduğunu görüyoruz. Ama Süper Lig'i yakından tanıdığımı düşünüyorum ve sonuna kadar mücadele edilen bir lig, son haftaya kadar… Fenerbahçe için en önemlisi son haftaya kadar savaşıp puan farkını eritmek olacak. Şu an Fenerbahçe 1. sırada olsa yüzde 80 demek isterdim ama tabloda öyle değil. Ancak kulübün son haftalara kadar savaşıp puan farkını kapatacağına da inanıyorum. Puan farkının şimdiden çok önemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"GALATASARAY'A GOL ATMAK İSTEDİM"

Son olarak Galatasaray hakkında bir itirafta bulunan yıldız futbolcu, "İsim bulmak biraz zor aslında. Ben kendi istatistiklerimi düşündüğümde, Galatasaray'a gol atamadığımı. Bir forvet olarak en büyük dileğiniz, büyük maçlarda gol atmaktır. Tek bir savunmacı seçemesem bile, komple Galatasaray savunması diyebilirim. O maçlarda hep gol atmak istedim ama olmadı" diyerek sözlerini noktaladı.

Eski Fenerbahçeli futbolcudan çok konuşulacak Galatasaray pişmanlığı

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Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli futbolcudan çok konuşulacak Galatasaray pişmanlığı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    beyler ferhat eser denen oe artık spor haberlerinin altına yorum yazamamaya başladı birkaç gün içerisinde geri damlar buralara şu adam bir yakalansa da rahatlasak... 25 1 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Hadi burdan ağla şimdi 4 1 Yanıtla
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