Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig'in 8. haftasından Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kısa ve dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Erden Timur, maç çıkışında Ekol TV mikrofonlarına, "Herkes sahip çıksın takıma. İnşallah çok iyi gidecek her şey" açıklamasını yaptı.
Galatasaray'da son iki sezonda takıma kazandırılan yıldız futbolcularda ve elde edilen şampiyonluklarda önemli katkısı bulunan Erden Timur, fikir ayrılıkları nedeniyle yeni dönemde görev almamıştı.
Son Dakika › Spor › Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj - Son Dakika
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