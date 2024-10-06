Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj - Son Dakika
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Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj

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Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından taraftarlara seslendi. Stadyum çıkışında kısa bir açıklama yapan Timur, ""Herkes sahip çıksın takıma. İnşallah çok iyi gidecek her şey" dedi.

06.10.2024 22:49  Güncelleme: 23:00
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig'in 8. haftasından Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kısa ve dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"HERKES SAHİP ÇIKSIN TAKIMA"

Erden Timur, maç çıkışında Ekol TV mikrofonlarına, "Herkes sahip çıksın takıma. İnşallah çok iyi gidecek her şey" açıklamasını yaptı.

FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE AYRILMIŞTI

Galatasaray'da son iki sezonda takıma kazandırılan yıldız futbolcularda ve elde edilen şampiyonluklarda önemli katkısı bulunan Erden Timur, fikir ayrılıkları nedeniyle yeni dönemde görev almamıştı.

Erden Timur\'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj

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Son Dakika Spor Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Beşiktaş penaltılarla düşe kalka gidiyor. Fenerbahçe futbol cahili iki tane zenginin elinde harcanıyor. Galatasaray sağ bek transferindeki yanlış seçim dışında hiçbir problemi yok. Erden timur olmasa da İtalyan menajer Gardi'nin değerini bilelim. Osimheni icardi, davinson, torreira, mertens, zaniolo transferlerini o yaptı. Kenetlenmiş bir Galatasaray her zaman ligi forse eder. 5. yıldıza çok az kaldı. 16 7 Yanıtla
  • Adem GS:
    elbette sahip çıkacağız da rakipler belalti çalışıyor. saha dışı uğraşıyorlar sahada yenemeyince 6 5 Yanıtla
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