Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu

19.10.2022 23:16

Eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi golünü Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a karşı kaydetti. Akman'ın bu golünün ardından tribündeki babası büyük bir sevinç yaşarken, buğulanmış gözleri ve gururlu yüz ifadesiyle ekranlara yansıdı.

Galatasaray ile Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 7-0 kazanırken, maçta birçok ilk yaşandı.

AYHAN AKMAN BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, sonrada oyuna girdiği mücadelede golünü attı ve skoru 7-0'a getiren isim oldu. Tribünde olan babası Ayhan Akman golden sonra büyük bir sevinç yaşarken, gururlu yüz ifadesi ve dolu gözleriyle ekrana yansıdı.

Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü attı, eski futbolcu tribünde ağlamamak için kendini zor tuttu
Ayhan Akman

NEF STADI'NDA İLKLERİN GECESİ

Galatasaray'da Seferovic, Rashica, Ross ve Hamza Akman, sarı kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Galatasaray, Nef Stadyumu'nda 274. maçına çıkarken ilk kez 7 gollü bir galibiyet de elde etti.

YORUMLAR
500
Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu

Ayhan Akman, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika


Son Dakika
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
22:37 Ünlü hakemlerin paylaşımları Fenerbahçe taraftarının kafasını karıştırdı: Operasyon yapılıyor
22:30 Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu da kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer Seksenler dizisinde rol alıyormuş
21:48 Galatasaray'ın yeni futbolcusunun Kastamonusporlu oyuncuya yaptığı hareket gündem oldu
21:25 İstanbul'un göbeğine asılan ilan vatandaşların ağzını açık bıraktı: Türkçe bilen eleman aranıyor
21:18 Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelebi'nin eşi için kullandığı "Kariyeri çocuk doğurmak" sözlerine tepki gösterdi: Utanç verici
21:15 Hatayspor, sahasında Düzcespor'a 2-0 mağlup oldu
20:29 Rusya, Kiev'i bombaladığı SİHA'ları İran'dan mı aldı? Hamaney, soruya cevap vermek yerine gövde gösterisi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 23:43:32. #1.13#
SON DAKİKA: Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement