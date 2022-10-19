Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu

Galatasaray ile Kastamonuspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 7-0 kazanırken, maçta birçok ilk yaşandı.

AYHAN AKMAN BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, sonrada oyuna girdiği mücadelede golünü attı ve skoru 7-0'a getiren isim oldu. Tribünde olan babası Ayhan Akman golden sonra büyük bir sevinç yaşarken, gururlu yüz ifadesi ve dolu gözleriyle ekrana yansıdı.

Ayhan Akman

NEF STADI'NDA İLKLERİN GECESİ

Galatasaray'da Seferovic, Rashica, Ross ve Hamza Akman, sarı kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Galatasaray, Nef Stadyumu'nda 274. maçına çıkarken ilk kez 7 gollü bir galibiyet de elde etti.