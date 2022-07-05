Eski Galatasaraylı Riera, yeni takımının başına geçer geçmez büyük şok yaşadı! Taraftarlar tepki göstererek basın toplantısını bastı - Son Dakika
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Eski Galatasaraylı Riera, yeni takımının başına geçer geçmez büyük şok yaşadı! Taraftarlar tepki göstererek basın toplantısını bastı

05.07.2022 09:41

Galatasaray'da futbolculuk ve teknik ekipte görev alan Albert Riera, Slovenya'nın NK Olipija Ljubljana takımının başına geçerek ilk teknik direktörlük adımını atmış oldu. Ancak takımın fanatik taraftarları eski teknik direktörü Robert Prosinecki'nin görevden alınmasına tepki göstererek Riera'nın basın toplantısını bastı. Olayda İspanyol teknik adam Riera masadan kalkarak odayı terk etti.

Galatasaray'da futbolculuk döneminde taraftarın sevgisini kazanan futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'da antrenörlük yapan Albert Riera, teknik direktör olma yolunda ilk adımını attı. İspanyol çalıştırıcı, Slovenya'nın NK Olipija Ljubljana ile teknik direktörlük anlaşmasına vardı.

TOPLANTIYI BASTILAR

Kulübün eski teknik direktörü Süper Lig'den de tanıdığımız Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına tepki gösteren bir grup taraftar, Riera'nın basın toplantısını bastı. Sözcü'de yer alan habere göre, kulübün ateşli ultra taraftar grubu, maske ve şapkalarla yüzlerini gizleyip Riera'nın ve kulüp görevlilerinin olduğu masaya yöneldi. Fiziksel temasın olmadığı olmadığı olayda Riera masadan kalkarak odayı terk etti.

İLK TECRÜBE

Futbolculuk kariyerinde 2015'te Zavrc ve 2016'da Koper'de forma giyerek Slovenya tecrübeleri yaşayan Albert Riera, kariyerinde ilk kez teknik direktör olacak. Riera'nın Olimpija Ljubljana ile ilk maçı da Lüksemburg ekibi Differdange 03 ile UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü olacak.

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Albert Riera, Galatasaray, Ljubljana, Slovenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Galatasaraylı Riera, yeni takımının başına geçer geçmez büyük şok yaşadı! Taraftarlar tepki göstererek basın toplantısını bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Galatasaraylı Riera, yeni takımının başına geçer geçmez büyük şok yaşadı! Taraftarlar tepki göstererek basın toplantısını bastı - Son Dakika
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