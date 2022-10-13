Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı

Beyaz Futbol programının moderatörü Ertem Şener ve yorumcuları Ahmet Çakar ile Sinan Engin, sosyal medyada yayınlanan bir videoyla yine gündem oldu.

"HOCAM GÖZLÜK BÖYLE TEMİZLENMEZ"

Ertem Şener'in "Hocam gözlük nasıl temizlenir gözlük?" sorusu üzerine Ahmet Çakar, Sinan Engin'in gözlük camlarını yalamaya başladı. O sırada yaşananları kayda alan Şener, Çakar'a "Hocam gözlük böyle temizlenmez." diyerek tepki gösterdi.

"MİDEMİZ BULANDI"

Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan video binlerce etkileşim aldı. O anları izleyenler Çakar'ı eleştirirken "Midemiz bulandı." yorumlarında bulundu.