Beyaz Futbol programının moderatörü Ertem Şener ve yorumcuları Ahmet Çakar ile Sinan Engin, sosyal medyada yayınlanan bir videoyla yine gündem oldu.
Ertem Şener'in "Hocam gözlük nasıl temizlenir gözlük?" sorusu üzerine Ahmet Çakar, Sinan Engin'in gözlük camlarını yalamaya başladı. O sırada yaşananları kayda alan Şener, Çakar'a "Hocam gözlük böyle temizlenmez." diyerek tepki gösterdi.
Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan video binlerce etkileşim aldı. O anları izleyenler Çakar'ı eleştirirken "Midemiz bulandı." yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Spor › Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı - Son Dakika