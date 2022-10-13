Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı - Son Dakika
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Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı

13.10.2022 16:01

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, birlikte program yaptığı Sinan Engin'in gözlük camını yalayarak temizledi. O sırada video kaydı alan Ertem Şener, "Hocam gözlük nasıl temizlenir?" sorusu üzerine Engin'in gözlüğünü yalamaya başlayan Çakar'a, "Hocam gözlük böyle temizlenmez" dedi. Sosyal medyada görüntülere, "Midemiz bulandı. Reyting için bu kadarı da yapılmaz" gibi yorumlar yapıldı.

Beyaz Futbol programının moderatörü Ertem Şener ve yorumcuları Ahmet Çakar ile Sinan Engin, sosyal medyada yayınlanan bir videoyla yine gündem oldu.

"HOCAM GÖZLÜK BÖYLE TEMİZLENMEZ"

Ertem Şener'in "Hocam gözlük nasıl temizlenir gözlük?" sorusu üzerine Ahmet Çakar, Sinan Engin'in gözlük camlarını yalamaya başladı. O sırada yaşananları kayda alan Şener, Çakar'a "Hocam gözlük böyle temizlenmez." diyerek tepki gösterdi.

"MİDEMİZ BULANDI"

Sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olan video binlerce etkileşim aldı. O anları izleyenler Çakar'ı eleştirirken "Midemiz bulandı." yorumlarında bulundu.

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Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı - Son Dakika
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