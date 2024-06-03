Eski Milli Atlet Mehmet Ali Akbaş, Öğrencileriyle Başarılar Elde Ediyor - Son Dakika
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Spor

Eski Milli Atlet Mehmet Ali Akbaş, Öğrencileriyle Başarılar Elde Ediyor

Eski Milli Atlet Mehmet Ali Akbaş, Öğrencileriyle Başarılar Elde Ediyor

Eskişehir'deki bir lisede öğrencileriyle çeşitli branşlarda başarılar elde eden altın madalyalı eski milli atlet Mehmet Ali Akbaş, yeni milli sporcuların yetişmesine de katkı sağlıyor. Akbaş, öğrencilerini yarışmalara hazırlayarak birçok kupa ve madalya kazandırmıştır. Öğrencileri arasında milli takıma giren ve başarı elde eden sporcular bulunmaktadır. Akbaş, sporun akademik başarıya olan olumlu etkisini öğrencilerine aktarmaktadır.

03.06.2024 11:50
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Eskişehir'deki bir lisede öğrencileriyle çeşitli branşlarda başarılar elde eden altın madalyalı eski milli atlet Mehmet Ali Akbaş, yeni milli sporcuların yetişmesine de katkı sağlıyor.

Ay-yıldızlı formayla 2010-2016 yıllarında uluslararası organizasyonlara katılan 38 yaşındaki Akbaş, Almanya'da 2010'da Köln Yarı Maratonu'nda ve Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2012'de Balkan Maraton Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkıp altın madalya aldı.

Spora ara veren Akbaş, 2020'den bu yana görev yaptığı Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesinde öğrencileriyle oryantiringden voleybola, wushudan bilek güreşine çeşitli branşlarda 32 kupa, 170 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Bilek güreşi, oryantiring ve wushuda kendisi gibi milli sporcuların yetişmesine katkı sunan Akbaş, sporun akademik başarıya olumlu etkisini öğrencilerine aşılıyor.

Mehmet Ali Akbaş, AA muhabirine, 2012 yılında başladığı beden eğitimi öğretmenliğini 4 senedir Eskişehir Borsa İstanbul Fen Lisesinde sürdürdüğünü söyledi.

Atletizme amatör olarak devam ettiğini belirten Akbaş, "Öğrencilerimi yarışmalara hazırlıyorum. Çeşitli branşlarda milli takıma giren ya da o formayı hak eden öğrencilerim var." dedi.

Akbaş, 9'uncu sınıfta bilek güreşi yarışmasına götürdüğü 16 yaşındaki Zeynep Yiğit'in milli takıma seçildiğini, öğrencisinin geçen ay Slovakya'da Avrupa Gençler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını dile getirdi.

Zeynep Yiğit'in birkaç ay sonra Dünya Şampiyonası'nda boy göstereceğini anlatan Akbaş, "Oryantiring branşında bir öğrencim, milli takım aday kadrosunu çağrıldı. Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. İstanbul'da yapılan Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 10'uncu sınıf öğrencimiz Şerife Yorgancılar da var." diye konuştu.

Akbaş, milli sporcuların yetişmesine antrenörleriyle katkıda bulunmaktan onur duyduğunu ifade etti.

"Yeni milli sporcular yetiştirmek çok özel bir duygu"

Okulunda 3 yıldır yaygınlaşan oryantiring branşında başarılar elde ettiklerine değinen Akbaş, 2022'de katıldıkları ilk şampiyonada Eskişehir 5'incisi olduklarını belirtti.

Geçen yıl kızlarda Türkiye ikincisi, bu sene de erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldukları bilgisini veren Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz, Dünya Liseler Arası Oryantiring Şampiyonası'nda okulumuzu ve ülkemizi temsil etmek. Yeni milli sporcular yetiştirmek çok özel bir duygu. Ay-yıldızlı forma altında yaşadığım duyguları öğrencilerimin de hissetmesi mutlu ediyor. Ben de onlarla aynı yollardan geçip geldim. Öğrencilerimin başarılı olması en büyük arzum. Yurt dışında İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağının göndere çekilmesinin paha biçilemez bir duygu olduğunu onlara anlatıyorum. Okulumuz akademik olarak da başarılı. Akademik başarısı yüksek olan öğrencilerimizin spor yaparak da başarıya ulaşabileceğini göstermek istiyoruz. Sporun akademik başarıya nasıl yardımcı olduğunu anlatmayı hedefliyoruz. Okulmuzda başarılı olduğumuza inanıyorum."

Bilek güreşi sporcusu 10'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Yiğit ise 2022 ve 2024'te milli takıma seçildiği bilgisini verdi.

Türkiye'yi yurt dışında temsil etme onurunu yaşadığını kaydeden Zeynep, "Bu yıl Slovakya'da yapılan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kolda altın madalya kazandım. Okulumuzun örnek öğretmenlerinden olan Mehmet Ali Akbaş öğretmenimiz bizi spora teşvik ediyor. Milli formayı terlettiği için bana ilham kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

Oryantiring Milli Takımı'nın kampına katılacak 11'inci sınıf öğrencisi Bayram Furkan Hızlı, 20-26 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyeceğini anlattı.

Türkiye şampiyonu olan Arda Sızanlı ise beden eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Akbaş sayesinde başladığı oryantiringde başarılı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eski Milli Atlet Mehmet Ali Akbaş, Öğrencileriyle Başarılar Elde Ediyor - Son Dakika

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