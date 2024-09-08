Eski Basketbolcu İlkan Karaman Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Basketbolcu İlkan Karaman Hayatını Kaybetti

Eski Basketbolcu İlkan Karaman Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü bir sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu eski milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti. Karaman, Türk basketbolunda birçok takımda forma giymiş ve A Milli Takım'da da oynamıştı.

08.09.2024 12:59
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MUĞLA'nın Datça ilçesinde, eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), yolun karşısına geçmek isterken alkollü sürücü Emre Ali Önder'in (30) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'de yaşayan ve Basketbol Süper Ligi'nde yıllardır birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, dün eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden bugün saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a İnşaat Mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Karaman ağır yaralandı. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili terk ederek ayrılan Önder, kazadan 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi önünde yakalandı. Önder'in yapılan muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Önder'in polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, aslen Tekirdağlı olan İlkan Karaman'ın acı haberi alan ailesi ve eski eşinin cenazeyi teslim almak için Datça'ya gittiği belirtildi.

İlkan Karaman, Tofaş altyapısında yetişip, kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BŞB Spor, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa BŞB Spor ve son olarak Çayırova Belediyespor formalarını giymişti. 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım'da da oynayan 2.06 boyundaki İlkan Karaman, 2012 NBA Draftı'nda Brooklyn Nets tarafından 2'nci tur 57'nci sıradan seçilmesine rağmen NBA'de oynamadı. Karaman'ın vefatı sonrası birçok kulüp taziye mesajı yayımladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Eski Basketbolcu İlkan Karaman Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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