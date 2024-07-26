Eski Milli Boksör Muhittin Ertüzün Gençlere Sigaradan Uzak Durmalarını Tavsiye Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eski Milli Boksör Muhittin Ertüzün Gençlere Sigaradan Uzak Durmalarını Tavsiye Ediyor

73 yaşındaki eski milli boksör Muhittin Ertüzün, sağlıklı bir yaşam sürmesiyle dikkat çekiyor. Gençlere sigaradan uzak durmaları tavsiyesinde bulunan Ertüzün, düzenli olarak yürüyüş yapmanın önemini vurguluyor.

26.07.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski milli boksör ve antrenör Muhittin Ertüzün, gençlere sigaradan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Eski milli boksör Muhittin Ertüzün, 73 yaşında olmasında rağmen sağlıklı bir yaşan sürmesiyle dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda spora başlayan ve 17 yaşında Muhammed Ali Clay'ın Müslüman olması nedeniyle boksa ilgi duyan Ertüzün, 1968 yılında profesyonelliğe adım atarak, Malatya'yı temsil etmek üzere ilk müsabakasına çıktı.

Türkiye'nin en iyi boksörlerinden Mustafa Küçük'ü nakavt etmesiyle de bilenen Muhittin Ertüzün, gençlere tavsiyelerde bulundu. Ertüzün, gençlerin sigaradan uzak durulmasını istedi.

Sağlıklı bir yaşam arzu eden her bireyin mutlaka düzenli olarak yürüyüş yapması gerektiğini de kaydeden eski milli boksör, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile hatıralarını anlatırken ise duygulandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Turgut Özal, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Milli Boksör Muhittin Ertüzün Gençlere Sigaradan Uzak Durmalarını Tavsiye Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:19:47. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Milli Boksör Muhittin Ertüzün Gençlere Sigaradan Uzak Durmalarını Tavsiye Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement