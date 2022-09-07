Eski milli hentbolcu Yeliz Yılmaz, spor hayatını değerlendirdi Açıklaması

Eski milli hentbolcu Yeliz Yılmaz, oyuncu olarak spora veda etse de antrenör olarak hentbolun içinde olmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun sitesine açıklamalarda bulunan Yeliz Yılmaz, oyunculuk kariyerini sona erdirmesinin ardından Yalıkavak Belediyespor'da yardımcı antrenörlüğe başlamasını ve hentbol hayatını değerlendirdi.

Hentbola ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin takıma seçmesiyle başladığını belirten Yeliz, ilk yıllarda kaleci olarak görev yaptığını, sonradan solak olmasının avantajıyla oyuna çıktığını aktardı.

A Milli Takım kampına 16 yaşında katıldığını dile getiren Yeliz, "Hentbolda da solak olmak bir avantaj ancak verilen şansları iyi değerlendiremezseniz solak olmanızın antrenörler için pek bir şey ifade edeceğini zannetmiyorum. Ben o tarihten itibaren çok uzun yıllar kesintisiz milli takımda görev aldım, sanırım hocalarımın verdiği şansı iyi değerlendirdim" dedi.

İlk profesyonelliğe Yeni Karamürsel (YKM) takımıyla başladığını kaydeden Yeliz, şöyle devam etti:

"Bu kulüpte ilk lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama başarısı elde ettim. Oynadığım kulüpler; Yeni Karamürsel, Üsküdar Belediyesi, Ankara Havelsan, Braşov (Romanya), Üsküdar Belediyespor, İstanbul Maltepe, Kastamonu Belediyespor ve Yalıkavak Spor Kulübü. Oynadığım kulüplerde birçok lig şampiyonluğu, Türkiye kupası şampiyonluğu gibi başarılarım oldu. Bunların yanında Avrupa kupalarında final ve yarı final oynama başarısı gösterdik. En unutulmaz takımların başında tabii ki ilk ekonomik özgürlüğümü elime aldığım ve ilk üst düzey başarılar yaşadığım YKM geliyor."

"Yine hentbolun içinde olacağım"

Yeliz, 400 kezden fazla milli formayı giydiğini belirterek, "Bu benim için büyük bir gurur kaynağı. 25 yıl milli takımlarda görev aldım, kaptanlık yaptım. Yıllarca hem salon hem plaj hentbolunu beraber oynadım. Plaj hentblu, her zaman büyük keyif alarak oynadığım ve bence çok estetik duran bir branş. Biz salonda alamadığımız çoğu başarıyı plajda elde ettik. Avrupa ikinciliği, dünya ikinciliği, Dünya Oyunları üçüncülüğü ve Akdeniz Oyunları üçüncülüğü. Artık plaj hentbolunun olimpik bir branş olarak kabul edilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Bir yıl yurtdışında oynadığını da hatırlatan Yeliz, "Romanya her anlamda zorlayıcı bir ülkeydi. Hala inanılmaz kaliteli, sağlam bir ligleri var. Ben zor bir yerde olsam da oradaki antrenörüm zorlayıcı biriydi. İyi bir menajerim olsaydı daha uzun yıllar yurt dışında hentbol oynamak isterdim." açıklamasında bulundu.

2019-2020 sezonu itibarıyla Yalıkavak Spor Kulübü'ne geçtiğini kaydeden Yeliz, "Bu kadar başarılı olacağımızı açıkçası tahmin etmiyordum. Sporcular olarak gerçekten özveriyle çalıştık. Umarım bu başarı katlanarak devam eder." şeklinde konuştu.

Sezon başında hentbola oyuncu olarak nokta koyup yardımcı antrenör olarak anlaştığının hatırlatılması üzerine de Yeliz, şunları kaydetti:

"Hentboldan ayrılmanın, aktif olarak oynayamamanın zor olacağının farkındayım. Ancak benim için önemli olan iyi durumdayken bile, bir şeylerin hayatımızda zamanı dolduysa bunu fark etmek ve ona veda edebilmek. Ben bu sene de dahil olmak üzere ekstra bir durum olmadıkça 60 dakika oynayan ve performans sergileyen bir hentbolcuydum ancak dediğim gibi bazen yeni bir şeylerin hayatımıza gelmesi için bazı şeylere veda etmek gerekiyor. Yine hentbolun içinde olacağım. Yalıkavak da antrenörlük yapmasam da hentbolun içinde olacaktım."

Yardımcı antrenör olarak hedeflerine yönelik de Yeliz, "Hentbol oynamak ile oynatmak ve öğretmek çok farklı şeyler. Bunun farkındayım. O yüzden öncelikle bu konulara eğileceğim. Kıvanç (Özcan) Hoca'mın yükünü azaltmak, hocalarımın arkadaşlarımla arasında bir köprü olmak istiyorum. Elimden geldiğince hem takım arkadaşlarıma hem de kendime katkı sağlamak istiyorum. Yeni bir macera başlıyor ve ben çok heyecanlıyım." diyerek sözlerini tamamladı.