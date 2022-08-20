Eski TFF Başkan Vekili Turgay Atasü, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski TFF Başkan Vekili Turgay Atasü, hayatını kaybetti

20.08.2022 15:26
Eski TFF Başkan Vekili Turgay Atasü, hayatını kaybetti

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Prof. Dr. Turgay Atasü, hayatını kaybetti.

Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Prof. Dr. Turgay Atasü, hayatını kaybetti.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski TFF Başkan Vekili, eski Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı ve Sağlık Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turgay Atasü'nün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Atasü'nün 1978-1979 yıllarında yönetim kurulu üyesi olarak TFF'de asbaşkanlık yaptığı ifade edilen açıklamada, Şenes Erzik'in TFF Başkanı olduğu 1989-1990 ve 1991-1995 dönemlerinde başkan vekilliği görevinde bulunan Atasü'nün 1993-2011 yılları arasında TFF Dopingle Mücadele Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü, uzun yıllar da TFF Sağlık Onur Kurulu üyesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkan Yardımcılığı ve divan başkanlığı, TMOK, TMOK Fair Play ve Sağlık Komiteleri, TSYD, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile birçok bilimsel cemiyet üyesi olan, Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini de yapan Atasü'nün çok sayıda kitabı ve sayısız makalesi bulunuyordu.

Prof. Dr. Turgay Atasü'nün cenazesi 21 Ağustos Pazar günü öğle namazını müteakiben Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu hafta oynanacak profesyonel lig müsabakalarında Turgay Atasü anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBL) ve Beşiktaş kulübü de Atasü'nün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TBL, mesajında Prof. Dr. Turgay Atasü'nün vefatında duyulan üzüntü dile getirildi.

Beşiktaş Kulübünün mesajında ise şunlar kaydedildi:

"Divan kurulumuzun eski başkanlarından, yönetim kurulumuzun eski üyelerinden, bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Dopingle Mücadele Kurulu Başkanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Turgay Atasü'nün vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgay Atasü, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski TFF Başkan Vekili Turgay Atasü, hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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