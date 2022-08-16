Millî bisikletçi kardeşler UCI Dünya Kupası'nın Belçika ayağını başarıyla tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Millî bisikletçi kardeşler UCI Dünya Kupası'nın Belçika ayağını başarıyla tamamladı

16.08.2022 09:52
Millî bisikletçi kardeşler UCI Dünya Kupası'nın Belçika ayağını başarıyla tamamladı

Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk, 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası'nın Belçika yarışını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk, 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası'nın Belçika yarışını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Belçika'nın Oudenaarde kentinde düzenlenen 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası yarışında, milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk Türk bayrağını dalgalandırdı. Yarışmaya kendi imkanlarıyla hazırlanan kardeşler, Belçika ayağını başarıyla tamamlayarak yarı finale yükseldi. 21 Ağustos tarihinde Sakarya'da düzenlenecek olan müsabakayla devam edecek olan yarışma için hazırlıklarını sürdüren Konuk kardeşler, Türkiye'nin manevi desteğini bekliyor. Belçika yarıgşını değerlendiren milli bisikletçi Gökay Konuk, "Dünya Kupasında yarı finale kadar gelebildik. üçlü rakiplerle dişe diş mücadele ettik. Her yarış bir tecrübedir ve bayrağımızın bu yarışta dalgalanmasını sağladık. Sırada; Sakarya, Endonezya, Hindistan, Paris, Almanya yarışları var. Bu yarışlara girmeye hak kazandık. Çabalarımızla daha iyi dereceler geleceğine inanıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
İznini tamamlayan gurbetçilerin 'hüzünlü dönüş yolculuğu' sürüyor İznini tamamlayan gurbetçilerin 'hüzünlü dönüş yolculuğu' sürüyor Manchester City, Sergio Gomez'i transfer etti Manchester City, Sergio Gomez'i transfer etti
Kaynak: İHA

Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Millî bisikletçi kardeşler UCI Dünya Kupası'nın Belçika ayağını başarıyla tamamladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
14:43 Trabzonspor genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devi Ajax'a transfer oldu
14:35 Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:01:40. #1.11#
SON DAKİKA: Millî bisikletçi kardeşler UCI Dünya Kupası'nın Belçika ayağını başarıyla tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement