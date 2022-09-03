Eskişehirspor taraftarlarının 906 günlük vuslatı son buluyor

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, Eskişehirspor taraftarlarının korona virüs tedbirlerinden dolayı uzun bir süredir deplasman tribünlerinden uzak kaldığına dikkat çekerek, "Eskişehirsporluları tribüne bekliyorum" dedi.

Eskişehirspor, 2022-2023 sezonunu 4 Eylül Pazar günü saat 17.00 'de oynanacağı Belediye Derincespor maçı ile açıyor. Bu yıl TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Kırmızı Şimşekler, ilk deplasman maçını Kocaeli'nin Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu'nda gerçekleştirecek. Eskişehirspor taraftarlarının en son deplasman tribünlerini 12 Mart 2020 tarihinde doldurduğunu ifade eden Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, "906 günlük vuslat son bulacak" şeklinde konuştu.

"Eskişehirsporluları tribüne bekliyorum"

Eskişehirspor taraftarlarının en son TFF 1. Lig 2019-2020 sezonunun 27'nci haftasında deplasman heyecanını yaşadığını dile getiren Başkan Şimşek, "12 Mart 2020 tarihinde Ankara'da Osmanlıspor (Ankaraspor) maçı ile beraber taraftarımız için 2 buçuk senelik bir ayrılık başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pandemi sebebi ile o tarihlerde maçları seyircisiz oynattı. Bir sonraki hafta ise iç sahada Adana Demirspor maçından sonra liglere 90 gün ara verdi ve hiçbir şekilde takımların deplasman maçlarına taraftar götürülmesine izin verilmedi. Korona virüs önlemleri çerçevesinde deplasman yasakları takım, dış sahada taraftardan mahrum kaldı. 4 Eylül Pazar günü tüm Eskişehirsporluları, tribüne bekliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR