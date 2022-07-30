Yeni bisikletçilerin yetişmesi için velodromlara ağırlık verilecek - Son Dakika
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Yeni bisikletçilerin yetişmesi için velodromlara ağırlık verilecek

30.07.2022 12:02
Yeni bisikletçilerin yetişmesi için velodromlara ağırlık verilecek

Eşsiz bir tarihe ve kültüre sahip olan Konya'da, Türk bisiklet sporunun geleceği açısından tarihi bir gün yaşandı.

Eşsiz bir tarihe ve kültüre sahip olan Konya'da, Türk bisiklet sporunun geleceği açısından tarihi bir gün yaşandı. Açılışına günler kala Konya Olimpik Velodromu'nda ilk sürüş, ilk antrenman ve ilk hız denemesi gerçekleştirildi. Bisiklet Milli Takımı sporcuları Doğukan Arıkan, Oğuzhan Tiryaki, Feritcan Şamlı ve Azize Bekar Milli Takım Antrenörü Mutlu Erçevik eşliğinde piste çıktı.

"Türk bisikletinde yeni şampiyonların yetişmesi" vizyonu ile olimpik standartlara uygun olarak inşa edilen Konya Olimpik Velodromu, Türkiye'nin ilk kapalı olimpik velodromu olacak. Aynı zamanda Avrupa'nın en kapsamlı velodromlarından birisi olma niteliğini taşıyan Konya Olimpik Velodromu; 2 bin 329 kişi kapasiteli tribünü, 250 metre ahşap pisti, kondisyon, eğitim ve seminer salonlarıyla sporcuların olimpik düzeyde ihtiyaç duyabileceği tüm imkanları sunacak.

Konya Olimpik Velodromu'nun resmi açılışı, bu yıl beşincisi Konya'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları öncesinde 7 Ağustos Pazar günü yapılacak.

"Konya Olimpik Velodromu bisiklet sporu için dönüm noktası olacak"

Bisiklet Milli Takımı'nın ilk antrenmanına eşlik eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, olimpik standartlarda bir velodroma sahip olmanın önemini vurguladı. Konya Olimpik Velodromu dışında yeni tesisler de yapılacağını belirten Emin Müftüoğlu, "Ülkemizin bisiklette olimpiyat başarısını yükseltmek ve yeni bisikletçilerin yetişmesi için velodromlara ağırlık vermeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk kapalı olimpik velodromu olan Konya Olimpik Velodromu dışında da tesisler yapacağız. Ülkemizi bisiklet branşında başarıyla temsil edecek yeni şampiyonların yetişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığım Konya Olimpik Velodromu bisiklet sporu için bir dönüm noktası olacak. Türk sporuna değer katacak bu önemli eserin yapılması için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, Konya Olimpik Velodromu ile birlikte elit seviyede daha çok sporcu yetiştireceklerini ve bu sayede de olimpiyatlardaki başarımıza doğrudan etki edeceğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni bisikletçilerin yetişmesi için velodromlara ağırlık verilecek - Son Dakika

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