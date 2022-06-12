Ampute Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda şampiyonu belirleyecek 26'ncı ve son hafta maçında Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Etimesgut Belediyespor karşılaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Etimesgut Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

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