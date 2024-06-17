EURO 2024 E Grubu İlk Maçlar Sonuçlandı - Son Dakika
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EURO 2024 E Grubu İlk Maçlar Sonuçlandı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçlarda Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederken, Slovakya da Belçika'yı 1-0 yendi. Romanya liderlik koltuğuna otururken, Slovakya ikinci sıraya yerleşti. İlk maçlarda yapılan hatalar ise dikkat çekti. İkinci maçların programı ise Slovakya-Ukrayna ve Belçika-Romanya maçlarıyla devam edecek.

17.06.2024 21:23
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçlar tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Romanya ile Ukrayna, Belçika ile Slovakya karşılaştı.

Günün ilk maçında Romanya, Münih Futbol Arena'da yapılan maçta Ukrayna'yı Nicolae Stanciu, Razvan Marin ve Gaziantep FK'li Denis Draguş'un kaydettiği gollerle 3-0 yendi.

İkinci karşılaşma ise Frankfurt Arena'da Belçika ile Slovakya arasında oynandı. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakayı Slovakya, Ivan Schranz'ın kaydettiği golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçların ardından Romanya, averajla liderlik koltuğuna oturdu. İlk maçı üç puanla kapatan Slovakya ise ikinci sıraya yerleşti.

İlk maçlara hatalar damga vurdu

E Grubu'nda oynanan iki maça da yapılan kritik hatalar damga vurdu.

Real Madrid'de başarılı bir sezon geçirerek turnuvaya formda gelen kaleci Andriy Lunin, Romanya müsabakasında 2 hata yaparak takımının mağlubiyetine neden oldu.

Slovakya müsabakasında ise yıldız kanat oyuncusu Jeremy Doku'nun hatası Belçika'nın geriye düşmesine neden oldu.

Puan durumu

E Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAv.P
1. Romanya11003033
2. Slovakya11001013
3. Belçika100101-10
4. Ukrayna100103-30

İkinci maçların programı

E Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:

21 Haziran Cuma:

16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)

22 Haziran Cumartesi:

22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024 E Grubu İlk Maçlar Sonuçlandı - Son Dakika

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