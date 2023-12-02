Tam dişimize göre kura! Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, Play-off kazananı (A Kazananı)/ Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya

E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, Play-off kazanını (B kazananı)/ İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda

F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, Playoff kazananı (C kazanan)/ Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg

EURO 2024 Fikstürümüz

18 Haziran, Playoff C, Dortmund

22 Haziran, Portekiz, Dortmund

26 Haziran, Çekya, Hamburg

MAÇ TAKVİMİ

Almanya'nın Hamburg kentinde çekilen kurada F Grubu'na düşen ay-yıldızlılar, ilk maçında C yolu play-off galibiyle 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Play-off'taki Gürcistan-Lüksemburg ve Yunanistan-Kazakistan eşleşmelerinin ardından finali kazanacak takım, Türkiye'nin rakibi olacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran 2024 Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

F Grubu'ndaki maç programı şöyle;

18 Haziran 2024;

Türkiye-C yolu play-off galibi

Portekiz-Çekya

22 Haziran 2024;

Türkiye-Portekiz

C yolu play-off galibi-Çekya

26 Haziran 2024;