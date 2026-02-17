EuroLeague Hedefi

Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel: En büyük hedefimiz EuroLeague'e çıkmak
'Hedefimiz kesinlikle final oynamak'
'Üç Türk takımının olması, Türk basketbolu için çok değerli'
'İlk hedefimiz tabii ki öncelikle Efes'i geçmek'
'Flynn'in, Türk Milli Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum'
'Basketbolu eğitimin şekillerinden biri olarak görüyoruz'
'Ben EuroLeague'i tercih ederim'
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
-Son 16 Play-Off Turu
20.45 Galatasaray - Juventus
23.00 Borussia Dortmund - Atalanta
23.00 Monaco - PSG
23.00 Benfica - Real Madrid
FENERBAHÇE
19.00 Fenerbahçe Spor Kulübü ve QNB Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen, 'fenerpara'nın lansman gecesi yapılacak. (Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri)
- Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest maçının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, günü izinli olarak geçirecek.
1'İNCİ LİG
14.30 Atakaş Hatayspor - Alagöz Holding Iğdır FK
17.00 Emineviim Ümraniyespor - Boluspor
20.00 İstanbulspor - Esenler Erokspor
PFDK VE TAHKİM KURULU
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklanacak.
BASKETBOL
- Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final
18.00 Türk Telekom - Trabzonspor
20.30 Safiport Erokspor - Fenerbahçe Beko
VOLEYBOL
- CEV Kadınlar Volleyball Cup Çeyrek Final
22.00 Levallois Paris Saint Cloud - Galatasaray Daikin
- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
