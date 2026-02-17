EuroLeague Hedefi - Son Dakika
EuroLeague Hedefi

17.02.2026 10:36
Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel, EuroLeague'e çıkmayı ve final oynamayı hedefliyor.

'Hedefimiz kesinlikle final oynamak'

'Üç Türk takımının olması, Türk basketbolu için çok değerli'

'İlk hedefimiz tabii ki öncelikle Efes'i geçmek'

'Flynn'in, Türk Milli Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum'

'Basketbolu eğitimin şekillerinden biri olarak görüyoruz'

'Ben EuroLeague'i tercih ederim'

