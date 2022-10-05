EuroLeague heyecanı yarın başlıyor! Ülkemizi son iki sezonun şampiyon Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek - Son Dakika
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EuroLeague heyecanı yarın başlıyor! Ülkemizi son iki sezonun şampiyon Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek

05.10.2022 10:15
EuroLeague heyecanı yarın başlıyor! Ülkemizi son iki sezonun şampiyon Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de yeni sezon, yarın yapılacak maçlarla başlayacak. Ülkemizi, son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Organizasyonda bu sezon Türkiye'yi son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes ile 2017'de kupayı müzesine götüren Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Anadolu Efes, Kupa 1'in ilk haftasında 7 Ekim Cuma günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise yarın Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.

ÜST ÜSTE 4. KEZ 18 TAKIMLA OYNANACAK

EuroLeague, üst üste 4. kez 18 takımla oynanacak. Çift devreli lig usulüne göre düzenlenecek organizasyonda, 34 haftalık normal sezonu ilk 8'de tamamlayan takımlar, play-off oynama hakkı elde edecek. Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan ekipler, Dörtlü Final'e yükselecek.

Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, play-off aşamasında ev sahibi avantajını elde edecek. Lig sıralamasına göre play-off eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olacak.

Organizasyonda normal sezon yarın başlayacak ve 14 Nisan 2022'de tamamlanacak. Play-off maçlarının tarihleri ile bu sezon Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak şehir, daha sonra belli olacak.

İŞTE HAFTANIN MAÇLARI

Yarın:

21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan)- Real Madrid (İspanya)

21.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)

21.30 Valencia (İspanya)-Cazoo Baskonia (İspanya)

21.30 Bayern Münih (Almanya)-Fenerbahçe Beko

7 Ekim Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız mts (Sırbistan)

21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan)

21.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

21.30 Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

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SON DAKİKA: EuroLeague heyecanı yarın başlıyor! Ülkemizi son iki sezonun şampiyon Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek - Son Dakika
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