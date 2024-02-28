EuroLeague ve Basketbol Şampiyonlar Ligi\'nden 190 oyuncu milli takımlarına katıldı

Spor

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıta Elemeleri 2025'te, Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele eden 96 oyuncu, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 94 oyuncu milli takımlarına katıldı.

Asya Kupası, Afrobasket, Amerika Kupası ve Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) için düzenlenen Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıta Elemeleri 2025'e, Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele eden 96 oyuncu şubat döneminde kendi milli takımlarına katıldı. Ayrıca Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 94 oyuncu da ülkeleri adına mücadele etme çağrısına kulak verdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden ise milli takımlarda 29 oyuncu yer aldı. EuroLeague'de mücadele eden 18 takımdan toplam 96 oyuncu, Afrika, Amerika ve Avrupa'daki 26 ülkede forma giydi. Yunanistan toplam 12 oyuncuyla EuroLeague'de en fazla sayıda oyuncuya yer veren ülke olurken, İtalya ve İspanya ise 9'ar oyuncu, Almanya ve Fransa ise 8 oyuncu gönderdi. EuroLeague'e katılan kulüplerden yedisinin dünya çapındaki milli takımlarda forma giyen en az 7 oyuncusu vardı. Panathinaikos AKTOR Atina ve Real Madrid'in 8'er milli oyuncusu bulunurken, ALBA Berlin, EA7 Emporio Armani Milan, FC Bayern Münih, Fenerbahçe Beko ve Virtus Segafredo Bologna'dan 7 oyuncu bu pencerede ülkeleri adına mücadele etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden 96 oyuncu

FIBA'nın şubat penceresine BCL'den ise 36 ülke ve 30 kulüpten 69 oyuncu katıldı. Letonya, bu penceredeki iki maçta toplam 5 oyuncuyla kadrosunda en fazla oyuncuya yer veren ülke oldu. Onu 4'er oyuncuyla Belçika, Macaristan ve Türkiye takip etti. Tenerife, UCAM Murcia ve SL Benfica, milli takımlarını temsil eden beş oyuncuyla listede en üst sırada yer alırken Falco Szombathely ve Galatasaray da 4'er oyuncuya sahipti. Ayrıca bu sezon BCL Elemeleri'nde mücadele eden kulüplerden 25 oyuncu da ülkelerini uluslararası sahnede temsil etti.

Türkiye Ligi'nden milli takımlara 29 oyuncu

Şubat ayına katılan 75 oyuncu İspanya ACB Ligi'nde mücadele ediyor ve bu da İspanyol Ligi'nin dört kıtadaki milli takımlara en fazla oyuncu katkısında bulunan ulusal lig olduğunu gösteriyor. Almanya Basketbol Bundesliga 33 oyuncuyla en çok temsil edilen ikinci lig olurken, üçüncülüğü ise 29'ar oyuncuyla İtalya'nın Lega Basket Serie A ve Türkiye'nin Basketbol Süper Ligi paylaştı. - İSTANBUL