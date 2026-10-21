Evinde 2'de 2 yapan Karşıyaka, Fenerbahçe Tarfin önünde taraftarıyla buluşacak - Son Dakika
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Evinde 2'de 2 yapan Karşıyaka, Fenerbahçe Tarfin önünde taraftarıyla buluşacak

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Evinde 2\'de 2 yapan Karşıyaka, Fenerbahçe Tarfin önünde taraftarıyla buluşacak
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Karşıyaka, Bursaspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezasına rağmen Galatasaray ve Glint Çayırova'yı yendi. Karşıyaka, 10 Mayıs'tan beri taraftarından uzak kaldığı salonda pazar günü Fenerbahçe Tarfin'i ağırlayarak 5 buçuk ay sonra sevenleriyle buluşacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon yeni kadrosuyla evinde seyirci yasağı olmasına rağmen 2'de 2 yapan Karşıyaka, pazar günü taraftarıyla ilk kez buluşacağı Fenerbahçe Tarfin maçını bekliyor. Geçen sezon son salisede kazanıp ligde kalmayı başardığı Bursaspor randevusunda yaşanan olaylar nedeniyle Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Kaf-Kaf cezasını Galatasaray ve Glint Çayırova Belediyesi'yle oynadığı ilk iki iç saha sınavında çekti.

Yeşil-kırmızılılar, taraftarından yoksun olmasına rağmen bu iki önemli maçı da kazanarak ligde gücünü kanıtladı. Geçen sezon Bursaspor maçının oynandığı 10 Mayıs'tan beri Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarına hasret olan Karşıyaka pazar günü Fenerbahçe önünde 5 buçuk aylık uzun ara sonrası sevenleriyle buluşacak. İzmir temsilcisi EuroLeague'de zirve yarışı veren güçlü rakibini taraftarının desteğiyle yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeye çalışacak. Karşıyaka'da omzunda sakatlık olan Munford dışında eksik bulunmazken, geçen hafta ayağının tozuyla ilk maçına çıkan yeni transfer Yakuba Ouattara da hazır durumda.

Kaynak: DHA
GalatasarayFenerbahçeBursasporKarşıyakaPazarSporSon Dakika

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