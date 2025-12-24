Evlilik için 10 yıl bekletmişti! Cristiano Ronaldo\'dan kız arkadaşına servet değerinde hediye

10 yıllık birlikteliklerinin ardından Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolarlık yüzükle evlilik teklifi eden Cristiano Ronaldo, evlilik öncesi yeniden çok konuşulacak bir jestle gündeme geldi.

5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE DEVASA YÜZÜK

Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolar değerinde devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklifi etmişti. Georgina Rodriguez, aldığı tektaşını sosyal medyada paylaşarak, "Evet, istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" sözlerini sarf etti.

'BENİ 10 YIL BEKLETTİ' DİYEREK SİTEM ETMİŞTİ

Georgina Rodriguez, aldığı evlilik teklifinin ardından Ronaldo ile uzun süreli ilişkileri hakkında bir soruya cevap vererek "Beni 10 yıl bekletti. Bu yapabileceği şeylerin en azıydı inanın. Bir zahmet yani yapıversin!" şeklinde sitemde bulunmuştu.

TANESİ 3.5 MİLYON STERLİN'DEN İKİ LÜKS VİLLA

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez de bambaşka bir devasa jestle gündeme oturdu. Yıldız isim, Kızıldeniz açıklarında konumlanan Nujuma Adası'ndan iki lüks villa aldı. Yaklaşık 16 mil açıkta bulunan adadan satın alınan villaların her birinin değerinin 3,5 milyon sterlin civarında olduğu belirtilirken, mülklerden birinin üç yatak odalı ve aile yaşamına uygun şekilde planlandığı, diğerinin ise iki yatak odalı olduğu aktarıldı.