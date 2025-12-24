Evlilik için 10 yıl bekletmişti! Cristiano Ronaldo'dan kız arkadaşına servet değerinde hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Evlilik için 10 yıl bekletmişti! Cristiano Ronaldo'dan kız arkadaşına servet değerinde hediye

Evlilik için 10 yıl bekletmişti! Cristiano Ronaldo\'dan kız arkadaşına servet değerinde hediye
24.12.2025 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 10 yıllık ilişkisinin ardından kız arkadaşına sürpriz bir hediye verdi. Ronaldo, evlilik hazırlığı yaptığı Georgina Rodriguez için bir kez daha kesenin ağzını açarak Kızıldeniz açıklarında konumlanan Nujuma Adası'ndan iki lüks villa aldı. Yaklaşık 16 mil açıkta bulunan adadan satın alınan villaların her birinin değerinin 3,5 milyon sterlin civarında olduğu belirtildi.

10 yıllık birlikteliklerinin ardından Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolarlık yüzükle evlilik teklifi eden Cristiano Ronaldo, evlilik öncesi yeniden çok konuşulacak bir jestle gündeme geldi.

5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE DEVASA YÜZÜK

Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolar değerinde devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklifi etmişti. Georgina Rodriguez, aldığı tektaşını sosyal medyada paylaşarak, "Evet, istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" sözlerini sarf etti.

Evlilik için 10 yıl bekletmişti! Cristiano Ronaldo'dan kız arkadaşına servet değerinde hediye

'BENİ 10 YIL BEKLETTİ' DİYEREK SİTEM ETMİŞTİ

Georgina Rodriguez, aldığı evlilik teklifinin ardından Ronaldo ile uzun süreli ilişkileri hakkında bir soruya cevap vererek "Beni 10 yıl bekletti. Bu yapabileceği şeylerin en azıydı inanın. Bir zahmet yani yapıversin!" şeklinde sitemde bulunmuştu.

Evlilik için 10 yıl bekletmişti! Cristiano Ronaldo'dan kız arkadaşına servet değerinde hediye

TANESİ 3.5 MİLYON STERLİN'DEN İKİ LÜKS VİLLA

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez de bambaşka bir devasa jestle gündeme oturdu. Yıldız isim, Kızıldeniz açıklarında konumlanan Nujuma Adası'ndan iki lüks villa aldı. Yaklaşık 16 mil açıkta bulunan adadan satın alınan villaların her birinin değerinin 3,5 milyon sterlin civarında olduğu belirtilirken, mülklerden birinin üç yatak odalı ve aile yaşamına uygun şekilde planlandığı, diğerinin ise iki yatak odalı olduğu aktarıldı.

Evlilik için 10 yıl bekletmişti! Cristiano Ronaldo'dan kız arkadaşına servet değerinde hediye

Cristiano Ronaldo, Sterlin, Evlilik, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Evlilik için 10 yıl bekletmişti! Cristiano Ronaldo'dan kız arkadaşına servet değerinde hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ankara null Ankara null:
    evler ucuzmus ama ronaldo auarinda dgl 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

06:06
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti
23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 06:25:25. #7.11#
SON DAKİKA: Evlilik için 10 yıl bekletmişti! Cristiano Ronaldo'dan kız arkadaşına servet değerinde hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.