Eyüpspor'dan transfer şov! 1 günde 11 transfer açıkladılar - Son Dakika
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Eyüpspor'dan transfer şov! 1 günde 11 transfer açıkladılar

01.07.2022 17:09

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek adına transferde gaza bastı. İstanbul ekibi, 10 saatte tam 11 transfer açıklayarak "imza şov" yaptı.

Geçen sezon Süper Lig'e yükselmeye çok yaklaşan Eyüpspor'da bu sezon da tek hedef şampiyonluk. Süper Lig'e yükselecek bir kadro oluşturmak isteyen Eyüpspor, adeta imza şov yaptı. İbrahim Üzülmez yönetimindeki takım bir günde 11 transfer açıkladı. Ayrıca Eyüpspor, sosyal medya hesabından bu transferlerin devam edeceğini de müjdeledi.

İŞTE O İSİMLER

ERDEM GÖKÇE - Eyüpspor ilk transfer açıklamasını Erdem Gökçe ile yaptı. 18 yaşındaki sağ bek geçen sezon Balıkesirspor'da forma giydi.

EMEKA EZE - Geçen sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 16 gol atarak 1. Lig gol krallığında 2. sırayı alan Emeka Eze, Eyüpspor kadrosuna katıldı.

ALPASLAN ÖZTÜRK - Eyüpspor'un bir başka önemli transferi Alpaslan Öztürk oldu. Galatasaray'da süre almakta zorlanan 28 yaşındaki futbolcu yeni sezonda takımının Süper Lig yarışında en büyük kozlarından biri olacak.

FETHİ ÖZER - Geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen stoper Fethi Özer, Eyüpspor ile sözleşme imzaladı.

AHMET YAZAR - Eyüpspor, Tuzlaspor'un 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Ahmet Yazar ile anlaşma sağladı.

CENGİZ ALP KÖSEER - Eyüpspor, kaleye bir yeni ismi ekledi. Eflatun sarılı ekip Eskişehirspor'dan genç kaleci Cengiz Alp Köseer'i renklerine bağladı.

MEHMET MURAT UÇAR - Eyüpspor, geçtiğimiz sezon Ankaragücü ile şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu renklerine bağladı. Sözleşme 2 yıllık.

İBRAHİM AKDAĞ - Daha önce kariyerinde Ümraniyespor, BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Kayserispor formaları giyen 30 yaşındaki İbrahim Akdağ'ın yeni durağı Eyüpspor oldu.

METEHAN MİMAROĞLU - Spor Toto 1. Lig ekibi, Adana Demirspor'dan ayrılan 27 yaşındaki Metehan Mimaroğlu'nu renklerine bağladı.

SİNAN KURT - Eyüpspor'un Adana Demirspor'dan kadrosuna dahil ettiği bir başka isim Almanya altyapısından yetişen Sinan Kurt oldu.

UĞUR DEMİROK - Eyüpspor, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirdi. Eflatun sarılı ekip Kayserispor'dan stoper Uğur Demirok'u kadrosuna kattı.

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İbrahim Üzülmez, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor'dan transfer şov! 1 günde 11 transfer açıkladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpspor'dan transfer şov! 1 günde 11 transfer açıkladılar - Son Dakika
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