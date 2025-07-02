Eyüpspor, Kerem Demirbay\'ı Transfer Etti

Eyüpspor, 31 yaşındaki futbolcu Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Kerem Demirbay'ın transferi için kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Kerem Demirbay'a, Semt-i Mukaddes'e 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Öncelikle Kerem Demirbay transferinin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Galatasaray Kulübü'ne ve Dursun Özbek'e teşekkür ediyoruz. Kerem, hem Almanya'da hem de Türkiye'de önemli kulüplerde forma giymiş, uluslararası tecrübesi yüksek, kaliteli bir oyuncu. Kerem buraya büyük bir istek ve heyecanla geldi. Sahada göstereceği katkı ve tecrübesiyle takımımıza önemli artılar kazandıracağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kerem Demirbay ise, "Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Hamburg, Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, Hoffenheim, Bayer Leverkusen ve son olarak Galatasaray'da forma giydi. - İSTANBUL