Eyüpspor'un Acı Başlangıcı

EYÜPSPOR, Süper Lig'in ilk hafta maçında Pendik Stadyumu'nda konuk ettiği Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin ve Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Üzücü. Beklemediğimiz sonuç oldu. Oyuna iyi başlamamıza rağmen, tamamen oyunu kabullenmiş tepki veremeyen görüntü verdik. Çalıştığımız pozisyonları çıkaramadık. Değerlendirmeleri yapacağız. 2'nci yarı risk aldık. Çevirebilirdik, ağır bir mağlubiyet oldu. Üzgünüz. Kaybettik, vazgeçmeyeceğiz. İyi analiz etmemiz gerekiyor. Düzeltmem gereken noktalar var. Zamanımız var. Beşiktaş maçına kadar çok daha iyi bir takım izletebileceğimize inanıyorum" sözlerini kullandı.

'HEDEFİMİZ GEÇEN SEZONDAN DAHA İYİ BİR TAKIM ORTAYA ÇIKARMAK'

Geçen sezondan daha iyi bir takım ortaya çıkarmak istediklerini aktaran Selçuk Şahin, "Çok başarılı sezon geçirdi. Nasıl üstüne çıkarız onu yakalamak istiyoruz. Hazırlık maçları bize o ışığı vermişti. Bugün 1'nci gol çok talihsiz, usta işi bir gol. İki dakika önce biz atsak başka bir şey konuşabilirdik. Rakibi tebrik etmemiz gerekiyor. Her teknik adamın oyuna bakış açısı var. Benim de farklı düşündüğüm var. İlk defa sert bir takımla karşılaştık. Önemli bi maç oldu, buradan dersler çıkaracağız. En başta olması belki de hayırlı oldu. Haftaya çok daha iyi takım sahaya çıkarmaya çalışacağız. Hedefimiz geçen sezondan daha iyi bir takım ortaya çıkarmak" dedi.

'MONTELLA İLE SÜREKLİ KONUŞUYORUZ'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile sürekli konuştuklarını vurgulayan Şahin, "Montella ile sürekli konuşuyoruz. İyi bir Eyüpspor izletmek isterdim, bunun üzüntüsünü yaşıyorum. İnandığımız oyundan güçlü oyunla doğruları oynamaya devam edeceğiz. Oyuncular da kendilerini düzeltecek. Geçen seneki başarıları yakalamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

'BERKE BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ İSİM'

Berke Özer'in takımda kalmasını istediklerini ancak B planı olarak düşündükleri isimlerin olduğuna da değinen Selçuk Şahin, "Berke bizim için çok değerli isim. Kalmasını istiyoruz. Teklifler geliyor. Başarılı bir sezon geçirdi. Kulübü memnun edecek teklif gelirse düşünürüz. Güçlü bir takım olursa belki ayrılır. Bizim içim çok değerli oyuncu. Biz kalacak gibi planlar yapıyoruz. Gitmesi halinde kaleci transferi olacaktır. B planımız olarak düşündüğümüz isimler var. Berke, bu oyunun çok iyi parçası" diyerek sözlerini tamamladı.

RECEP UÇAR: GEÇEN YILDAN DAHA İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ

Ligi geride kalan sezondan daha iyi bir yerde bitirmek istediklerini belirten Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İlk maçımızı oynadık umarım güzel bir sezon olur. Güzelliklerin konuşulduğu, seyredenlerin keyif aldığı sezon diliyorum. Umarım şehrimiz, takımımız adına sezon güzel biter. Eyüpspor çok önemli oyuncuları olan, bunların üzerine takviyeler yapan, hedefleri büyük olan takım. Hazırlık maçlarıyla analiz etmiştik. İlk pozisyonu biz verdik ama ilk 30 dakikada 3 gol bulduğumuz oyun. Oyun disiplinine sadık kaldığımız, çalıştığımız pozisyonlara sadık kaldığımız maç oldu. İlk yarının sonlarına doğru dengeli oyun vardı. Oyun disiplininde kopmadık. İlk 20 dakika iyi oynadığımızı söyleyemem. 4-1 güzel başlangıç. Oyuncularımın taktiksel sadakatleri için teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun. 1 maç kazandık. Biz iyi başlangıç yaptık ama hedeflerimiz var. Oynadığımız oyunu geliştirerek herkese karşı kafa kafaya oyun oynamak istiyoruz. Daha göze hoş gelen oyun oynamak istiyoruz. Geçen yıldan daha iyi yerde bitirmek istiyoruz. Hep beraber elimizden geleni yapacağız. Haftaya evimizde çok zor maç bekliyor. Yarından itibaren ona çalışacağız. Selçuk Şahin de futbolculuğunda önemli kariyeri olan bir isim umarım teknik adamlık kariyeri de başarılı olurö ifadelerini kullandı.

'GÜZEL ANILARIMA BİR YENİSİNİ EKLEDİM'

Pendik Stadyumu'nda ilk oynayan futbolculardan birisi olduğunu ve bugün teknik direktör olarak yer aldığını belirten Uçar, "Pendik özel bir stat, burası 1994 senesinde açıldığında ilk oynayan oyunculardan biriyim. Çok güzel anılarım var. Burada tekrar teknik adam olarak çıktım. Güzel anılarıma bir yenisini ekledim. Bu stat ve Pendik semti benim için özel kalmaya devam edecek. Yeni transferlerimiz Bahadır, Enis, Yhoan (Andzouana) sahadaydı. Marius'u da oynatmayı düşünüyorduk. Planlarımız sakatlıklara göre değişti. Onlar da katkı verdi, ondan dolayı da mutluyumö sözlerini sarf etti.

'KRAMER'İN POZİSYONUNA TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ'

Blaz Kramer'in durumuyla ilgili bilgi veren Recep Uçar, "Kramer, bizim değerli oyuncumuz. Avusturya kampı öncesinde gelen teklif vardı. Ama profesyonel futbolcular, işin ekonomik boyutu da var. Bu durum mental ve fiziksel düşüşlere de sebebiyet verdi. Gönülsüz şekilde yol ayrımına gittik. Kiralık olarak gitmiştir. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım iyi katkılar yapar ve Konyamıza geri döner. Kramer'in pozisyonuna transfer yapmak istiyoruz. Melih Bostan gibi çok değerli oyuncumuz var" dedi.

'BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÇOK FAZLA OYUNCUNUN MİLLİ TAKIMA GİTMESİ'

Umut Nayir'in performansı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın maçı tribünden takip etmesi hakkında da konuşan Uçar, "Umut değerli oyuncumuz. Geçen sezon kısmen şanssız dönemler geçirdi. Bugün itibarıyla net söylemeliyim; Kramer ayrılmasaydı da Umut'la başlayacaktık. Umut, geçmişte beraber çalıştığımızda ilk defa milli takıma seçilmişti. İnşallah iyi performans sergiler. Adil ve Melih'in de yadırganmayacak performansları var. Hocamız en doğru kararı verecektir. Benim için önemli olan çok fazla oyuncunun milli takıma gitmesi" diyerek sözlerini noktaladı.