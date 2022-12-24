Ryan Babel'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'e sert eleştiri: Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş - Son Dakika
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Ryan Babel'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'e sert eleştiri: Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş

24.12.2022 23:29

Eyüpspor'da forma giyen Ryan Babel, Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı paylaşımda maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiriye tutarak, "Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor" ifadelerine yer verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen tecrübeli futboclu Ryan Babel, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler üstünden Türk hakemlerini eleştirdi.

"HİÇBİR ŞEY ÖĞRENMEMİŞ"

Babel yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor maçını izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat, 3 dakikada bir oyun duruyor" ifadelerini kullandı.

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DESTEK GÖRDÜ

Çok sayıda Türk futbolsever Ryan Babel'in bu eleştirisine hak verdi. Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş forması da giyen Babel, zaman zaman yaptığı sivri çıkışlarla gündemi sallıyor.

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Ryan Babel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ryan Babel'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'e sert eleştiri: Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ryan Babel'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Halil Umut Meler'e sert eleştiri: Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş - Son Dakika
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