Eyüpspor ve Başakşehir 1-1 Eşit

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta kapanış müsabakasında Eyüpspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sağ tarafta topla buluşan Yusuf Sarı'nın çalımlarla ortaya doğru ilerledikten sonra ceza yayının üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

22. dakikada Crespo'nun sağ taraftan ortasında ön direkte Umut Güneş'in vuruşunda kaleci Berke topu çeldi. Pozisyonun devamında Umut'un tekrar içeri çevirdiği top, savunmada Robin Yalçın'a da çarparak Brnic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada savunma arkasına atılan pasta Ömer Ali Şahiner'den seken topla buluşan Halil Akpunar, ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı Ampem ile buluşturdu. Bu oyuncu da topu boş kaleye gönderdi. 1-1

29. dakikada Crespo'nun savunma araksına yerden uzun pasında topla buluşan Pitek'in ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Berke gole izin vermedi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Halil Akpunar, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Recep Niyaz, Erdem Çalık, Hamza Akman, Efecan Mirzaoğlu

Teknik Direktör: Arda Turan

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ousseynou Ba, Leonardo Duarte, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Umut Güneş, Ivan Brnic, Krzysztof Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Jerome opokuSerdar Gürler, Oliver Kemen, Philippe Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Joao Figueiredo, Festy Ebosele

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Prince Ampem (dk. 26) (Eyüpspor) Ivan Brnic (dk. 22) (Başakşehir)

Sarı kart: Mame Thiam (Eyüpspor) - İSTANBUL