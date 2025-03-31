Eyüpspor ve Başakşehir 1-1 Eşit - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor ve Başakşehir 1-1 Eşit

Eyüpspor ve Başakşehir 1-1 Eşit

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Başakşehir ile 29. hafta maçında 1-1 berabere kaldı.

31.03.2025 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta kapanış müsabakasında Eyüpspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sağ tarafta topla buluşan Yusuf Sarı'nın çalımlarla ortaya doğru ilerledikten sonra ceza yayının üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

22. dakikada Crespo'nun sağ taraftan ortasında ön direkte Umut Güneş'in vuruşunda kaleci Berke topu çeldi. Pozisyonun devamında Umut'un tekrar içeri çevirdiği top, savunmada Robin Yalçın'a da çarparak Brnic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada savunma arkasına atılan pasta Ömer Ali Şahiner'den seken topla buluşan Halil Akpunar, ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı Ampem ile buluşturdu. Bu oyuncu da topu boş kaleye gönderdi. 1-1

29. dakikada Crespo'nun savunma araksına yerden uzun pasında topla buluşan Pitek'in ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Berke gole izin vermedi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Halil Akpunar, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Dorukhan Toköz, Hüseyin Maldar, Umut Bozok, Recep Niyaz, Erdem Çalık, Hamza Akman, Efecan Mirzaoğlu

Teknik Direktör: Arda Turan

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ousseynou Ba, Leonardo Duarte, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Umut Güneş, Ivan Brnic, Krzysztof Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Jerome opokuSerdar Gürler, Oliver Kemen, Philippe Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Joao Figueiredo, Festy Ebosele

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Prince Ampem (dk. 26) (Eyüpspor) Ivan Brnic (dk. 22) (Başakşehir)

Sarı kart: Mame Thiam (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Başakşehir, Eyüpspor, 3-sayfa, Prince, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor ve Başakşehir 1-1 Eşit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
Çanakkale’de korkunç kaza 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Çanakkale'de korkunç kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu
İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı
Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
Özgür Özel’in “kayyum“ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in "kayyum" iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

21:34 Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
19:11 Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
18:14 Özgür Özel’in “kayyum“ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in "kayyum" iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
17:56 PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
14:07 Trump Putin’i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım Trump Putin'i ateşkese zorluyor: Kabul etmezse, Rus petrolü alan ülkelere yüzde 50 vergi uygularım
09:15 Volkan Konak’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!
08:40 Volkan Konak’ın eşi hastane önünde fenalaştı Volkan Konak'ın eşi hastane önünde fenalaştı
08:30 İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı İsmail Kartal, rakip takım teknik direktörünün elini sıkmadı
08:12 Volkan Konak’ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Sibel Can ağlayarak hastaneye koştu
08:01 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
07:32 Derbiden sonra herşey değişti İşte Süper Lig’de şampiyonluk oranları Derbiden sonra herşey değişti! İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları
03:59 Çanakkale’de korkunç kaza 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Çanakkale'de korkunç kaza! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
01:32 Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti İşte son anları Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 22:16:06. #7.13#
SON DAKİKA: Eyüpspor ve Başakşehir 1-1 Eşit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement