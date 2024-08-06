Eyyübiye Belediyesi Sporcusu Savaş Öğüş Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Eyyübiye Belediyesi Sporcusu Savaş Öğüş Türkiye Şampiyonu Oldu

Eyyübiye Belediyesi Sporcusu Savaş Öğüş Türkiye Şampiyonu Oldu

Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonlarında yetişerek 2017 yılından bu yana üç kez Türkiye şampiyonu olmanın yanında Avrupa ve Balkan şampiyonalarında önemli dereceler elde eden Savaş Öğüş, Manisa'da gerçekleştirilen şampiyonada tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.

06.08.2024 12:14  Güncelleme: 12:15
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Eyyübiye Belediyesi AK Evler Spor Salonlarında yetişerek 2017 yılından bu yana üç kez Türkiye şampiyonu olmanın yanında Avrupa ve Balkan şampiyonalarında önemli dereceler elde eden Savaş Öğüş, Manisa'da gerçekleştirilen şampiyonada tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.

2-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilen ve bin 800 sporcunun katıldığı Ümit Genç Karate Şampiyonası'nda, 61 kiloda mücadele eden Eyyübiye Belediye Spor Kulübü sporcusu Savaş Öğüş, tüm rakiplerini yenerek birinci oldu. Üst üste elde ettiği derecelerle tüm Eyyübiye'nin ve Şanlıurfa'nın gururu olan genç sporcu Savaş Öğüş, 14-19 Ağustos 2024 tarihinde Sivas'ta yapılacak olan Ümit Genç Türkiye Şampiyonası'nda da derece elde ederek dünya seçmelerine katılmayı hedefliyor.

Eyyübiye gençlerine destek verildiği takdirde ne kadar önemli başarılar elde edebileceğini defalarca gösteren Savaş Öğüş'ü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, genç sporculara destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Kuş, Savaş Öğüş'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, Manisa'da gerçekleştirilen şampiyona öncesi Savaş Öğüş'ü makamında kabul etmiş, başarılarının devamını dileyerek kendisine bir bilgisayar hediye etmişti. "Marifet, iltifata tabiidir" sözünü akıllara getiren genç sporcu daha önce 3 kez Türkiye Şampiyonu, 4 kez Türkiye 3'üncüsü, 1 kez Balkan üçüncülüğü, 1 kez Avrupa 3'üncülüğü, 1 kez de Avrupa 5'inciliği kazanmıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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