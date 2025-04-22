Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında konuk olduğu ve 5-1 kazanarak finale yükseldiği maçta oyun, tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. atılan maddelerden bir tanesi ise çok dikkat çekti.

MAÇ SIRASINDA DEMİR ATILDI

Müsabakanın oynandığı esnada sahaya atılan yabancı maddeler arasındaki bir demir parçası dikkat çekti. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens sahaya atılan demir parçasını alarak saha kenara götürdü.

SAHAYA TARAFTAR DA GİRDİ

Öte yandan ikinci yarıda Konyaspor'un hücum ettiği bir anda sahaya taraftar da girdi. Görevliler, Galatasaraylı futbolculardan Torreira'nın da eşlik ettiği çocuk taraftarı çıkardıktan sonra maç devam etti.

MAÇTAN SONRA DA DEVAM ETTİ

Galatasaraylı futbolcuların karşılaşmanın ardından final sevinci yaşadığı esnada da tribünlerden yabancı maddeler atılmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri önlem almak zorunda kaldı.