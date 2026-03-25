Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay ile yeni görüntüleri ortaya çıktı

25.03.2026 21:07
İstanbul Ümraniye'de gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın, rapçi Vahap Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte yer aldığı yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir halı sahada düzenlenen futbol etkinliğinin ardından üzerinde forma bulunan Canbay'ın tribünlere dönerek sevinç gösterisinde bulunduğu ve o sırada Kundakçı ile Kalaycıoğlu'nun da yanına geldiği görülüyor.

KUNDAKÇI'NIN CANBAY VE ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, Kundakçı'nın yanı sıra kamuoyunda "Canbay" ismiyle bilinen rapçi Vahap Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu da yer alıyor. Bir halı sahada düzenlenen futbol etkinliğinin ardından üzerinde forma bulunan Canbay'ın tribünlere dönerek sevinç gösterisinde bulunduğu ve o sırada Kundakçı ile Kalaycıoğlu'nun da yanına geldiği görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu

Aleyna Kalaycıoğlu, Ümraniye, İstanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
