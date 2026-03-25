ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

25.03.2026 07:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş günlerdir devam ederken, ABD'de yaz tatilinde bulunan öğrencilerin siyasi sorulara verdikleri cevaplar dikkat çekti. "Amerika’nın en büyük sorunu yarın giyeceğim bikini" ve "Ayetullah ismini hayatımda ilk kez duydum" diyen gençlerin bu sözleri kısa sürede gündem oldu.

ABD’de yaz tatilindeki öğrencilerle yapılan sokak röportajı, verilen yanıtlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gençlerin temel siyasi ve coğrafi sorulara verdiği cevaplar dikkat çekti.

Fox News sunucusu Jesse Watters’ın programında sıkça yer verdiği “sokak röportajları” formatında hazırlanan videoda, gençlere güncel gelişmeler ve dünya siyasetine ilişkin sorular yöneltildi. Watters, bu tarz röportajlarla tanınan bir isim olarak biliniyor.

GENÇLERİN YANITLARI ŞAŞIRTTI

Videoda yer alan bazı öğrencilerin verdiği yanıtlar kısa sürede gündem oldu. Bir öğrencinin “Amerika’nın en büyük sorunu yarın giyeceğim bikini” sözleri dikkat çekerken, bir diğerinin “Irak’la savaş çıktı, çok çılgınca” ifadeleri kullandığı görüldü.

Bazı gençlerin ise temel bilgi eksikliği sergilediği anlar öne çıktı. Röportajda “Ayetullah ismini hayatımda ilk kez duydum” ve “Venezuela, İspanya’da mı?” şeklindeki yanıtlar sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Kısa sürede yayılan görüntüler, özellikle gençlerin genel kültür ve siyasi bilgi düzeyi üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bazı kullanıcılar videoyu “eğitim sisteminin yansıması” olarak yorumlarken, bazıları ise içeriklerin kurgulanmış olabileceğini savundu.

Uzmanlar, bu tür sokak röportajlarının genellikle dikkat çekici ve uç örneklerin seçilmesiyle hazırlandığını, bu nedenle toplumun geneline dair kesin bir tablo sunmayabileceğini belirtiyor.

Son Dakika

Son Dakika ABD ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Beratefe12 Beratefe12:
    Başka alemde yaşıyor olabilir. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 08:40:06. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.