Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Genç Kramponları Şampiyonluklarla Gurur Duyuyor

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün U14, U16 ve U18 yaş gruplarında kazandığı şampiyonluklarla gururlanan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç kramponlar ve sporcu velileriyle bir araya geldi. 3 kupa sevinci yaşayan yeşil-siyahlı sporcular, katılacakları Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olacaklarının sözünü verdiler.
2023-2024 futbol sezonunda yerel altyapı liglerinde gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çeken Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün genç yetenekleriyle Türkiye Şampiyonası öncesinde buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şampiyonları başarılardan dolayı tebrik etti.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Levent Demir, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Fatih Ermeydan ile Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol'un katıldığı programda, sporculara kupaları ve hediyeleri takdim edildi.
"Karakter ve disiplin kazanımı gerçekleşiyor"
Yeşil-siyahlı sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmeye hazırlandıklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün genç yetenekleri, 2023-2024 futbol sezonunda yerel altyapı liglerinde gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çekmişti. Şimdi ise Türkiye'nin dört bir yanından gelecek rakiplerine karşı mücadele ederek Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyorlar. Şampiyonalara başarılar diliyor, onlara büyük destek veren kıymetli velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalar sadece saha içinde elde edilen başarılarla meyve vermiyor, aynı zamanda gençlerimizin karakter ve disiplin kazanmasında da önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek rakiplerine karşı mücadele ederek Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanan gençlerimize akademik ve sosyal yaşamlarında da başarı ve kolaylıklar diliyorum. Gençlerimizin gelişiminde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
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