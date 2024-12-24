Fatih Arda İpcioğlu'ndan Tarihi Başarı - Son Dakika
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Spor

Fatih Arda İpcioğlu'ndan Tarihi Başarı

Fatih Arda İpcioğlu\'ndan Tarihi Başarı

Fatih Arda İpcioğlu, kayakla atlamada kazandığı başarılarla Türkiye'yi uluslararası platformda temsil ediyor.

24.12.2024 11:50
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Kayakla atlama branşında kazandığı uluslararası başarıyla ülke spor tarihine adını yazdıran Fatih Arda İpcioğlu, hayallerini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.

Geçen yıl Dünya Kayakla Atlama Şampiyonası, Kayakla Atlama Dünya Kupası müsabakalarının ardından Polonya'daki Avrupa Oyunları'na katılan Fatih Arda, burada 9. olarak branşta Türk spor tarihine adını yazdırdı.

"Uçan Türk" lakaplı Fatih Arda daha sonra ise Romanya'daki Kayakla Atlama Yaz Grand Prix'sinde 92 metrelik atlayışıyla üçüncülük elde etti. Grand Prix etabında kürsüye çıkarak Türk kayak sporu tarihinde bir ilki gerçekleştiren Fatih Arda İpcioğlu, bu yıl kasım ayında sezona Slovenya kampının ardından Norveç'te Dünya Kupası yarışlarıyla başladı.

Fatih Arda İpcioğlu, son olarak 14 Aralık'ta Almanya'da düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın 4. ayağında 134,5 metreye atlayıp 250 puana ulaştı ve Türkiye'nin Kayakla Atlama Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesini elde etti.

"Olimpiyatlara nasıl gidileceğini biliyoruz ve bu yolda devam ediyoruz"

Hayallerini gerçekleştirdiğini ifade eden milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, AA muhabirine, çok iyi hazırlanarak sezona Kayakla Atlama Dünya Kupası'yla başladığını söyledi.

Norveç'teki ilk yarışında puan aldığını anlatan Fatih Arda, "İlk yarışmada Dünya Kupası puanı aldım. Bu sezonda Dünya Kupası puanı toplamak çok önemli çünkü 2026 Kış Olimpiyatları için biz Dünya Kupası puanları toplayarak kota alıyoruz. Bunu iki defa gerçekleştirip olimpiyatlara gittim. Şu anda da olimpiyatlara nasıl gidileceğini biliyoruz ve bu yolda devam ediyoruz." dedi.

Fatih Arda, Finlandiya ve Polonya ayağındaki yarışların istediği gibi sonuçlanmadığını, ardından Almanya'daki yarışlara katıldığını belirterek, "Almanya yarışması çok iyi geçti. Kayakla atlamada tarihimizdeki en iyi Dünya Kupası derecesini elde ettik. O rampa benim daha önceden de çok iyi performans gösterdiğim sevdiğim bir rampa. Ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil ettik. Oradaki yarışma sonucumuz gerçekten çok iyiydi ve çok da ses getirdi. Açıkçası diğer ülkelere, 'Biz kayakla atlamada oyundayız.' dedik." diye konuştu.

Dünya Kupası puanları toplamaya devam edeceğini anlatan İpcioğlu, "Sezonun ilk çeyreğini bitirdik ve mart ayının sonuna kadar yarışmalarımız devam edecek. Her hafta bir ülkede yarışmamız var. Bu çok yoğun bir takvim o yüzden bazen yoruluyoruz. Hatta bazı yarışlara dinlenmek için gitmeme kararı alıyoruz. Önümüzdeki hafta da dört tepe turnuvalarında ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Eskiden televizyonlardan izlediğimiz adamlarla şu an yarışıyoruz" diyen başarılı milli sporcu, şunları söyledi:

"Almanya'daki yarışmada kayakla atlamanın efsane sporcusu benden bir sonraki yarışmacıydı. Ben onları izleyerek bu sporu gördüm, öğrendim ve büyüdüm. Şimdi orada onunla aynı yarışmadayım. Hayalleri gerçeğe çevirdik diyebilirim. Özellikle 2018'deki olimpiyatlara gitmemiz bizim Türkiye'deki kayaklı atlamanın ne kadar ileriye gidebileceğine bir soru işareti bırakmıştı. İşte aldığımız Grand Prix madalyası ve şu anki konumumuz, bu sporun artık Türkiye'de gerçekten önünün açık olduğunun ispatı. Uzun yıllarını vermiş, kültürleri haline gelmiş ülkelere göre bizim geçmişimiz çok yeni. Ama Türkler olarak gerçekten bu spora yatkınlığımız var. İleriki yıllarda da ümit ediyorum bizden daha iyi sporcular bayrağımızı temsil edecek."

Bireyselin yanı sıra Kayakla Atlama Milli Takımı olarak da Türkiye tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası organizasyonunda yer aldıklarına işaret eden Fatih Arda İpcioğlu, "Muhammed Ali Bedir ile ülkemizi temsil ediyoruz ve bu yıl ilk defa ikimiz bu yarışmaya girdik. 3 yarış da eleme sistemiyle ilerliyor ve burada ikinci elemeyi geçtik. Bu bizim için gerçekten çok iyi bir başarıydı. Çünkü ilk defa katılıyoruz. Eleyebileceğimiz sporcuları gözümüze kestirmiştik ve bunu da başardık. Bu sezon yine takım yarışmamız var. İki kişi olarak da alnımızın akıyla ülkemizi temsil ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Arda, dünyanın en iyilerinin olduğu yaklaşık 80 kişilik yarışmada ilk 30'a girmeyi hedeflediklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diğer ülkelerle kıyaslandığında çok zor bir süreç çünkü tecrübe ve odaklanma burada çok önemli. 29-30'uncu olarak puan aldım ve sezonun 4. yarışmasında ilk 20'ye girdik. Hedef ne sorusunu bazen kendime soruyorum ama cevaplayamıyorum. Bana hayal gelen her şeyi gerçekleştirdim. Bundan sonra her şeyi başarabiliriz. Madalyaysa madalya alabiliriz. Olimpiyatlarda çok büyük hedeflerimiz var çünkü çok kısa bir zaman kaldı. Gidersek 3. olimpiyatım olacak. Şu bir gerçek ki biz kayakla atlamada bütün hayalleri, hayal gelebilecekleri başardık ve bunları ispatladık. Ülkemize bu gururu yaşattık."

Kaynak: AA

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