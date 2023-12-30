Fatih Karagümrük, eski futbolcusu Andrea Bertolacci ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı

VavaCars Fatih Karagümrük, eski futbolcusu Andrea Bertolacci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalya Serie B ekibi US Cremonese forması giyen ve aynı zamanda eski oyuncumuz olan başarılı orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Bertolacci'ye yuvaya 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki İtalyan oyuncu, 2020-2021 sezonunda katıldığı Fatih Karagümrük'ten geçtiğimiz sezon sonunda ayrılmıştı.