Fatih Karagümrük, Kayserispor\'u 4-1 mağlup etti

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker, Uğur Sarı, Ali Can Alp

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin - Salih Dursun, Veseli (Dk. 88 Emir Tintiş), Dresevic, Levent Mercan, Rohden (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Paoletti, Güven Yalçın, Eysseric (Dk. 88 Samed Onur), Can Keleş (Dk. 70 Adnan Uğur), Lasagna (Dk. 76 Serdar Dursun)

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı (Dk. 76 Hayrullah Erkip), Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Dk. 46 Eray Özbek), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 81 Talha Sarıarslan), Aylton, Karimi (Dk. 69 Baran Ali Gezek), Thiam (Dk. 46 Ramazan Civelek), Bahoken

GOLLER: Dk. 23, Dk. 38 ve Dk. 41 Rohden, Dk. 52 Lasagna (Fatih Karagümrük) - Dk. 45+2 Aylton (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Eray Özbek, Hasan Ali Kaldırım, Recep Uçar (Teknik Direktör) (Kayserispor)

Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 23, 38 ve 41'inci dakikalarda Rohden ile 52'nci dakikada Lasagna kaydetti. Kayserispor'un tek sayısı ise 45+2'nci dakikada Aylton'dan geldi. Bu sonucun ardından Kırmızı-siyahlılar 4 maç sonra galibiyet alarak puanını 20'ye çıkardı ve 15'inci sıraya yükseldi. Kayserispor ise 29 puanda kaldı ve 5'inci sırada yer aldı.

23'üncü dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Eysseric, ceza sahası yayının sağ tarafındaki Rohden'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine girdikten sonraki sert şutunda Hasan Ali Kaldırım'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Arif Kocaman'ın kafa vuruşunda top Emre Bilgin'de kaldı.

34'üncü dakikada orta alanın biraz önünde topla buluşan Eysseric, savunma arkasına sarkan Lasagna'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden şutunda topu kaleci Bilal Bayazit kurtardı.

38'inci dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Merkezde topla buluşan Rohden, topla kat ederek ceza sahası içerisine kadar girdi. Ceza sahası içerisinde topu sağına çeken Rohden'in ayak içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

41'inci dakikada Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Sağ kanattan Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde topa iyi yükselen Rohden'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

45+2'nci dakikada Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içerisine ortasına Bahoken bekletmeden sert vurdu fakat topu Emre Bilgin kurtardı. Seken topu kale dibinde önünde bulan Aylton'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğü ile bitti.

52'nci dakikada Fatih Karagümrük mücadelede farkı tekrar 3'e çıkardı. Hızlı atakta merkezde topla buluşan Güven Yalçın, pasını sağındaki Eysseric'e aktardı. Eysseric'de topu kontrol ettikten sonra Lasagna'yı gördü. Bu oyuncunun topla kat ederek ceza sahasına girdikten sonraki şutunda savunmada Arif Kocaman'a da çarpan top ağlara gitti: 4-1.

69'uncu dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ kanattan Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerine gelen topa Salih Dursun dokundu fakat Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kurtardı.

74'üncü dakikada Fatih Karagümrük'te ceza sahası dışı sol çaprazından topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda top üst direkten dışarıya çıktı.

79'uncu dakikada Fatih Karagümrük Eysseric ile gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Serdar Dursun, ceza sahası yayındaki Eysseric'i gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden sol ayağıyla yaptığı sert şutta topu Bilal Bayazit kurtardı.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

ROHDEN'DEN HAT-TRICK

Fatih Karagümrük'ün 32 yaşındaki İsveçli orta sahası Marcus Rohden, Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında Kayserispor ağlarına gönderdiği 3 golle yıldızlaştı. Bu sezon sadece 1 golü olan Rohden, Kayserispor mücadelesinde yaptığı hat-trick ile ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Öte yandan İsveçli oyuncu, kariyerinin de ilk hat-trickini yapmış oldu.

MONTELLA KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'de 16'ncı haftanın erteleme maçında Fatih Karagümrük - Kayserispor mücadelesini tribünden takip etti. 14 Haziran'da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi aday kadro belirleyecek 49 yaşındaki tecrübeli teknik adam, karşılaşmayı izledi.