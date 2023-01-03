Özel şoförünün aracını kaçırdığı Mbaye Diagne fırına sığındı - Son Dakika
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Özel şoförünün aracını kaçırdığı Mbaye Diagne fırına sığındı

03.01.2023 11:21

Şimdilerde Fatih Karagümrük forması giyen eski Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin lüks mekanda başlayan gecesi fırında bitti. Golcü futbolcu eğlenmek için lüks aracıyla Ataşehir'e gitti. Diagne'nin şoförü futbolcuyu sokakta bırakarak araç ve içindeki özel eşyalarla birlikte ortadan kayboldu. Mbaye Diagne, bir fırına sığındı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yıldızı Mbaye Diagne, geçtiğimiz gece akılalmaz bir olay yaşadı. Yıldız futbolcunun özel şoförü, futbolcuyu bir mekana bıraktıktan sonra araçla birlikte sırra kadem bastı.

ŞOFÖR ORTADAN KAYBOLDU

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne'nin özel şoförü iddiaya göre yıldız futbolcu kendisini saatlerce beklettiği için araç ve içindeki özel eşyalarla birlikte ortadan kayboldu.

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DIAGNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredeki bir fırına girerek yardım isteyen Diagne, saatlerce şoförüne ulaşmaya çalıştı. Yardımına bekçi ve polisler koşan yıldız futbolcunun şoföründen şikayetçi olduğu ifade edildi.

Özel şoförünün aracını kaçırdığı Mbaye Diagne fırına sığındı
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Mbaye Diagne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Özel şoförünün aracını kaçırdığı Mbaye Diagne fırına sığındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel şoförünün aracını kaçırdığı Mbaye Diagne fırına sığındı - Son Dakika
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