Fatih Karagümrük ve Konyaspor Türkiye Kupası çekimini değerlendirdi

İSTANBUL,
Fatih Karagümrük Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Bahar ve Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Oktay Dalkıran, Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimini değerlendirdi.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Fatih Karagümrük, çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşirken, Konyaspor'un rakibi ise Beşiktaş oldu.
Kura çekimi sonrası basın mensuplarına konuşan Fatih Karagümrük Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Bahar, "Her iki kulvarda da mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü mücadeleyi bırakmayan ve inanan insanların olduğu yerde başarı kaçınılmazdır. Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleştik. Kupayı kazanmak istiyorsanız, Galatasaray'ı da yeneceksiniz. Karagümrük olarak ligde ve kupada elimizden gelenin en iyisini yaparak inancımız ve mücadelemizle yolun sonuna kadar yürüyeceğiz" dedi.
Bahar, Galatasaray ile ligde oynanan maçın hatırlatılması üzerine de, "Biz rakip ayırt etmiyoruz. Bu armanın olduğu yerde mücadele sonuna kadar sürer. Biz maç maç giderek hareket ediyoruz. Lig maçıysa 3 puanı, kupa maçıysa turu geçmeyi hedefleyerek sahaya çıkıyoruz. Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığımız maçta ofsayt sebebiyle verilmeyen gol ile kaybettik. Umarım bu maçta öyle olmaz ve turu geçen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.
KONYASPOR CEPHESİ
Konyaspor Asbaşkanı Oktay Dalkıran ise, "Konyaspor olarak Süper Lig'de aldığımız galibiyetle birlikte oyuncuları, hocası ve tüm şehriyle kenetlenmiş bir durumdayız. An itibarıyla ligdeki konumumuzu, ara transfer döneminde yaptığımız takviyelerle yukarı taşımak istiyoruz. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan 8 takımı da tebrik ediyorum. Kupa da rakibimiz olan Beşiktaş ile ligde de oynayacağız. Güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Taraftarımıza da dün oynanan lig müsabakasında göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarımız ve takımımızın yeniden kenetlenmiş olmasından da mutluluk duyuyorum. Şu an ligde sondan bir üst sıradayız. Ama tüm takımlar puan olarak birbirine çok yakın. Alınacak seri galibiyet veya mağlubiyetler sonunda sıralama değişecektir. Bizim öncelikli hedefimiz Süper Lig'de yukarı sıralara çıkmak, önümüzdeki sezon yeni yapılanma ile önceki senelerdeki başarılarımızı tekrarlamak. Ayrıca Türkiye Kupası da hedeflerimiz arasında önemli bir yere sahip" diye konuştu.
Dalkıran, 2017 yılında Türkiye Kupası'nı Konyaspor'un kazandığının hatırlatılması üzerine de, "Türkiye Kupası herkesi heyecanlandıran bir organizasyon. Tarih tekerrürden ibaret. İnşallah Beşiktaş'ı eleyerek kupada mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.
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