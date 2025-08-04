Fatih Sonkaya: Fenerbahçe Avantajlı - Son Dakika
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Fatih Sonkaya: Fenerbahçe Avantajlı

04.08.2025 11:24
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Fatih Sonkaya, Feyenoord-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli ekibi üstün görüyor.

A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu, Fortuna Sittard 21 Yaş Altı Teknik Direktörü Fatih Sonkaya, Feyenoord- Fenerbahçe müsabakasında sarı-lacivertli ekibi avantajlı görüyor.

A Milli Takım, Beşiktaş, Porto, Roda, Kayseri Erciyesspor gibi takımlarda forma giydikten sonra futbolculuk kariyerini noktalayan Fatih Sonkaya, kariyerini antrenörlük yaparak sürdürüyor. Hollanda'da 4 sezondur alt yaş gruplarının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Sonkaya, AA muhabirine Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'ye, Fenerbahçe'nin Feyenoord müsabakasından Türkiye ve Hollanda'daki altyapı çalışmalarına dek özel açıklamalarda bulundu.

Futbolun ardından teknik direktörlükte beşinci yılına girdiğini dile getiren Sonkaya, "2 sene Fortuna Sittard'da 16 yaş altı takımında çalıştım. Sonrasında 2 sene Roda'da 17 yaş altı takımının hocalığını yaptım. Hatta geçen sene Roda'da A takım yardımcı antrenörlük görevinde bulundum. Bu sene tekrar Fortuna Sittard'a döndüm. 17 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarının teknik direktörlüğünü yapacağım." ifadelerini kullandı.

"Şu anda antrenör çok önemli ve Fenerbahçe avantajlı"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Feyenoord-Fenerbahçe müsabakasıyla ilgili konuşan Fatih Sonkaya, çok güzel bir maç izleyeceklerinin altını çizdi.

İki çok kaliteli takımın karşı karşıya geleceğini vurgulayan Sonkaya, "Birisi Hollanda'nın, diğeri de Türkiye'nin büyük takımı. Güzel bir maç bekliyorum. Hoca olarak değerlendirme yaparsak Robin van Persie, Jose Mourinho'nun geçmişine yaklaşamaz. Ama futbolculuk kariyeri olarak Robin van Persie avantajlı. Şu anda antrenör çok önemli ve Fenerbahçe avantajlı. Takım olarak bakarsak bence Fenerbahçe, Feyenoord'a göre daha üstün durumda. İki takımın da son dönemdeki maçlarını izledim ve bence Fenerbahçe bu eşleşmede bir adım önde." açıklamasında bulundu.

"Orkun'un Beşiktaş'a etkisi pozitif olacaktır"

Hollanda'da yetişen ve sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü'yle ilgili konuşan Sonkaya, şunları söyledi:

"Orkun'un Beşiktaş'a etkisi pozitif olacaktır. Feyenoord'da iyi bir performans sergileyip Benfica'ya gitti. Orada da iyi oynadı ve Beşiktaş'a gitti. Etkisi yüksek olacaktır. Avrupa'yı görüp tatmış bir oyuncu. Çok yetenekli bir futbolcu ve Beşiktaş'a katkısı olacaktır."

Daha önce formasını giydiği Beşiktaş'ı genel anlamda iyi gördüğünü söyleyen Sonkaya, "Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elendi ama taraftarın, takımın moralini düşürmemesi gerekiyor. Beşiktaş'ı şu anda genel olarak iyi görüyorum. Lig daha başlamadı çok uzun bir yol var. Bu takım daha gelişir. Futbolda tepkiler normaldir ama Türkiye'de bu tepkiler biraz fazla oluyor. Bence biraz sabretmeleri gerekiyor. Bence Beşiktaş iyi bir takım ve geleceğini parlak görüyorum." diye konuştu.

"Türkiye'de çalışma niyetim var"

Hollanda'da altyapı antrenörlüğü olarak beşinci senesine girecek Fatih Sonkaya, Türkiye ve Hollanda'daki altyapı sistemlerini karşılaştırdı.

Hollanda'da altyapı teknik direktörlüğü yapabilmek için yaş gruplarına göre UEFA B ve UEFA A lisanslarına sahip olunması gerektiğini vurgulayan Sonkaya, "Ben iki belgeyi de aldım ve görev yapıyorum. Nasip olursa ileride A takım çalıştırmayı istiyorum. Umarım Türkiye'de takım çalıştırırım. Ben Türkiye'de A Milli Takım forması giydim, 1 sene Beşiktaş'ta oynadım. Sonrasında Kayseri Erciyesspor forması da giydim. Türkiye'de çalışma niyetim var. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Hollanda arasında altyapı anlamında büyük farklar olduğunun altını çizen Sonkaya, şunları söyledi:

"Hollanda, ülke olarak altyapıyı önemsemiş durumda. Türkiye'de böyle bir futbol yapısı yok. Hollanda'da bu bir kültür. Adamlar, en önemli konunun altyapı olduğunu biliyor. Kaliteli oyuncu yetişirse başka kulüplere gönderilir. Geçen yıl Galatasaray, AZ Alkmaar'la eşleşti. AZ Alkmaar'ın neredeyse yüzde 80'i altyapı oyuncusu. Galatasaray'ın ise yüzde 80, 90'ı dışarıdan alınan oyuncular. Sergilenen performansı gördük. Adamlar gelip Galatasaray'ı eleyip gönderdiler. Fark burada ortaya çıkıyor. Türkiye'de bu konuya önem verilmiyor. Altyapıda teknik direktörler çok önemli. Altyapı deyip geçmeyeceksin. Çocukların karşısına geçmişi olan bir antrenör koyduğunuz zaman daha farklı olur. Geçmişi başarılı olan bir antrenör olduğu zaman karşındaki çocuk 'Hocam sen kimsin, nerede oynadın da bana bunu yap, şunu yap diyorsun.' diyemez. Geçmişi olan oyuncu olduğunda antrenöre karşı saygı durumu da farklı oluyor."

Geçmişi başarılarla dolu teknik direktör olarak Sergen Yalçın örneğini de veren Sonkaya, "Sergen abi şu anda kulübün başında olsa konu kapanır. Hem futbolculuğundan hem kişiliğinden dolayı gereken saygıyı görüyor ve futbolcu da istediğini yapıyor. Bunlar önemli şeyler. Kulüpler gelirlerinin yüzde 20'sini altyapıya harcamalı. Bu para, kendi oyuncuna harcadığın para. Bir oyuncu satınca çok fazla karşılığını alırsın." dedi.

"Bence Kartal uçar gider"

Kariyer planının şekillendiğini ancak her geçen gün farklı gelişmeler olabileceğini söyleyen Sonkaya, "Benim kariyer planım belli olmaz. Yarın da Türkiye'de görebilirsiniz ama kendi planıma göre 2 sene sonra A takım çalıştırabilirim. Bütün yaş gruplarıyla çalıştım. Biraz daha zamana ihtiyacım var." açıklamasını yaptı.

En zor alt yaş gruplarının 16 yaş altı, en kolay öğrenen grubun ise 21 yaş altı olduğunu vurgulayan Sonkaya, son olarak Beşiktaş taraftarına şu mesajı verdi:

"Shakhtar Donetsk'e elendikleri için moral bozmasınlar. Beşiktaş'ın geleceğini parlak görüyorum. Hocayı da iyi görüyorum. Futbolda güzel bir kariyeri var. Antrenörlük kariyerinin başında. Geçen sene güzel de bir seri yakalamışlardı. Bunun da devamını getirirler. Hoca takıma uyar, takım da iyi. Bence Kartal uçar gider, rahat olsunlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Sonkaya: Fenerbahçe Avantajlı - Son Dakika

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