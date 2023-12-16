 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih Tekke: "Bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Tekke: "Bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımın pes etmeyen ve daha fazla isteyen bir takım oluşturmak istediğini belirterek, sancılı bir dönemden geçtiklerini ancak yavaş yavaş normalleşmeye doğru gittiklerini söyledi. Beşiktaş maçının hazırlıklarını değerlendiren Tekke, takımın problemleri olduğunu ancak oyuncularının çalışmalarından memnun olduğunu ifade etti. Ayrıca, maçların ertelenmesinin takım konsantrasyonunu etkilediğini belirten Tekke, Futbol Federasyonu'nun verdiği karara uymak zorunda olduklarını söyledi.

Fatih Tekke: "Bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz"
16.12.2023 - 23:09,
Abone Ol

- Fatih Tekke: "Bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz"

ANTALYA - Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, pes etmeyen, biraz daha fazla isteyen bir takım oluşturmak istediklerini belirterek, "Şu an sancılı bir dönem var ancak yavaş yavaş normalleşmeye doğru gidiyoruz. Biz bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugün yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş maçı hazırlıklarını değerlendiren Tekke, "Normalde bu hafta evimizde oynayacaktık ancak bildiğiniz gibi yaşanan olaylardan dolayı bu haftaki maçlar ertelendi ve önümüzde oynayacağımız Beşiktaş maçı var. Deplasmanda zor bir maç olacak. Bizim problemlerimizin olduğunu söylüyoruz ve henüz istediğimiz 11'i yakalamış değiliz. Hala problemlerimiz var ancak oyuncularımın çalışmalarından memnunum. Umarım bu arada istediğimiz puanları alarak devre arasında eksik bölgelere takviyeler yapmayı düşünebiliriz" dedi.

"İyi bir takım olabilmek için çok daha fazla parametreye ihtiyaç var"

Ligin alt tarafında yer alan takımların arasında puan farkının yakın olduğu yönünde yöneltilen bir soru üzerine ise Fatih Tekke, "Alanyaspor olarak kadromuza baktığımızda burada olmamamız gerekiyor. Ancak kadrodaki oyuncuların ismen iyi olması, iyi bir takım olduğunuz anlamına gelmiyor. İyi bir takım olabilmek için çok daha fazla parametreye ihtiyaç var. Camia olarak bunu başarmamız lazım. Biraz daha sıkı durmamız gerekiyor. Pes etmeyen, biraz daha fazla isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz. Şu an sancılı bir dönem var ancak yavaş yavaş normalleşmeye doğru gidiyoruz. Biz bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

"Bu hafta evimizde oynayacakken deplasmanda oynayacağız"

Ligde bu hafta oynanması gereken maçların ertelenmesinin takım konsantrasyonunu nasıl etkilediği yönünde sorulan bir soruya Tekke şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'de futbol ikliminin olumlu konuşulacak bir tarafı zaten yok. Dolayısıyla bu hafta evimizde oynayacakken deplasmanda oynayacağız. Bu da bizim için tabi olumlu değil ancak neticede Futbol Federasyonu'nun verdiği karara uymak zorundayız"

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Fatih Tekke, Beşiktaş, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke: 'Bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz' - Son Dakika


21:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59
İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika
21:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:59 İstanbul'da yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:12 Rizelilerin Karadeniz damarı tuttu! Dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilen karalahana çorbasını vatandaşa ikram ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 23:07:56. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Tekke: "Bulunduğumuz yerden stres yapmadan bir an önce kurtulmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement