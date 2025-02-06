Fatih Tekke: Trabzonspor\'u Şampiyonlar Ligi Finalinde Görme Hayalim Var

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TRABZONSPOR'UN eski futbolcusu teknik direktör Fatih Tekke, " Trabzonspor'u teknik adam olarak Şampiyonlar Ligi finalinde görme hayalim var. Bunu kimse hayal etmese ben hayal ediyorum. Benim için çok değerli ve önemli. Nasipse bir gün o da olur" dedi.

Trabzonspor eski oyuncusu teknik direktör Fatih Tekke, kaleci antrenörü Metin Aktaş ile birlikte Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde bulunan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri'nde öğrencilerle söyleşiye katıldı. Hayalinin teknik direktör olarak Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi finalinde oynaması olduğunu söyleyen Tekke, "Teknik direktörlükte zirve benim için ülkede futbola bakış açısını, çocuklara bu alana bakış açısını, oyuna bakış açısını değiştirebiliyorsam hedef bu. Ancak bunu defalarca söyledim zaten. Trabzonspor'u teknik adam olarak Şampiyonlar Ligi finalinde görme hayalim hep var. Bunu kimse hayal etmese de ben hayal ediyorum. Benim için çok değerli ve önemli. Nasipse bir gün o da olur" diye konuştu.

'YARIŞINIZ BİTERSE YOL ALMANIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Fatih Tekke, öğrencilere tavsiyelerde bulunurken çok çalışmalarını ve asla pes etmemeleri gerektiğini söyledi. Tekke, "Futbolun içerisinde sizi zorlayacak çok şey var ama en önemlisi kendinizle yarışınız eğer biterse bittiği anda daha yol almanız mümkün değil. 'Ben iyiyim, tamam' dediğinizde olmaz. Kişiyi en fazla zorlayan şey kendi dışındaki koşullar. Ama en önemlisi kendinizle olan yarışınızı bitirmeyeceksiniz. Bu neslin bir bakış açısı var. Lütfen sakın dışardakiler gibi olmayın. Kendinizi sert bir şekilde eleştirin" dedi.

'ÜLKENİN ÇİMENTOLARINDAN EN ÖZEL YERE SAHİPTİR TRABZONLU VE TRABZONSPORLU OLMAK'

Trabzonsporlu oyuncuların milli takımda çok fazla şans bulamadığı yönündeki bir soruya Fatih Tekke şu şekilde cevap verdi:

"Trabzonlu ve Trabzonsporlu olmayla ilgili hayatınızın ilerleyen dönemlerinde bu coğrafyanın dışında size nasıl bakıyorlar bunları öğrenin. Bunları da tarihinizi öğrenerek, bizim gibi abilerinizi dinleyerek, deneyimlerini dinleyerek anlayabilirsiniz. Hayatınızda önünüze çıkacak setlerden bir tanesi de budur. Ülkenin çimentolarından en özel yere sahiptir Trabzonlu ve Trabzonsporlu olmak. Bu ülkenin her yerinde her şeyinde en öndedir, en önde olmaya da devam edecektir. Bu da sizlerle olacaktır. Bu yüzden hocalarınızı iyi dinleyin. Benim size tavsiyelerimi sesli olarak da düşünün. En önemlisi bu hayatta huzurlu ve mutlu olmak istiyorsanız, başkalarını huzurlu ve mutlu etmek zorundasınız. O yüzden bilgiye, ahlaka, edebe ihtiyacınız var. Bunlar sizin en büyük silahlarınız" diye konuştu.

'ÜST SEVİYEDEKİ İNSANLARIN HAYAT HİKAYELERİNİ TAKİP EDİN'

Rusya'da futbol oynadığı dönemde Zenit ile Süper Kupa'yı kazandıkları zamana ilişkin de anılarını anlatan Fatih Tekke, başarı için çok çalışmak gerektiğini söyledi. Tekke, "Herkes gibi yapıp müthiş başarılar elde edemezsiniz. Herkes gibi yaşayıp müthiş başarılar elde edemezsiniz. Ronaldo'yu izliyorsunuz. Messi de aynı. Üst seviyedeki insanların hayat hikayelerini takip edin ve dinleyin. Bize de pek çok yönden örnek oluyor. Sepetinize ne atarsanız hayatınızda gittiğiniz o yolculukta karşınıza hep o çıkacak. O sepetinize hep iyilikler, hep güzellikler atmaya çalışın ki önünüze güzellikler gelsin. Hepimizin hikayesi var, sizin de olacak. Olsun. Buna dayanma, dirayet gösterme pes etmeme dahi. ve nerede olduğunuzun lütfen farkında olun. Biz bu okula geldiğimizde çok etkilendik. Böyle bir rahatlık olamaz. O yüzden bu rahatlıksa gereğini yapacaksınız. Artık siz çocuk değilsiniz. Hayat içerisinde birçok şeyi barındırıyor. Günün sonunda insanlar, hayvanlar, bitkiler size teşekkür etsin. Hayatınıza sevgi ve güzellik katın" dedi.

Söyleşi sonunda öğrenciler Fatih Tekke ve Metin Aktaş'tan bol bol imza alıp fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.