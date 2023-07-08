Fatih Terim: Arsenal Tarihinin En İyi Kadrolarından Biri - Son Dakika
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Fatih Terim: Arsenal Tarihinin En İyi Kadrolarından Biri

Fatih Terim: Arsenal Tarihinin En İyi Kadrolarından Biri

08.07.2023 15:11

Fatih Terim, France Football'a verdiği röportajda Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı döneme ilişkin itiraflarda bulundu. Terim, eşiyle birlikte Arsenal maçını izlediklerini ve Arsenal'in tarihinin en iyi kadrolarından biri olduğunu söyledi. Ayrıca Terim, Galatasaray'ın başında 4. sezonunda şampiyon olduğunu ve takımın kendi oyununu oynayarak başarıya ulaştığını belirtti.

Fatih Terim, France Football'a verdiği röportajda Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazandıkları döneme ail bir itirafta bulundu. Final öncesinde eşi Fulya Terim ile beraber Arsenal'in maçını izlemeye gittiğini belirten deneyimli hoca, "Dönüşte eşimin şu sözlerini hiç unutmuyorum. 'Fatih bu oyunculardan hangilerine önlem alacaksınız hepsi inanılmaz'. Bergkamp, Henry, Overmars, Suker, Kanu, Petit, Vieira.. Arsenal tarihinin en iyi kadrolarından biriydi muhtemelen." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"ELİMDE YALNIZCA BİR SES KAYIT CİHAZI VARDI"

"Bu zafer, inananların zaferi. Yarı finaldeki rakibimiz Leeds United'ı izlemeye gittiğimde Arsenal ile oynuyorlardı. Bunu hiç bir yerde açıklamadım ama dört gün sonra Chelsea ile oynayan Arsenal'i izlemek için eşimle beraber İngiltere'ye tekrar gittim daha sonra. O zamanlar rakip analizi bugün olduğu kadar gelişmiş değildi. Elimde yalnızca bir ses kayıt cihazı vardı. Maç bitimine 5 dakika kala Türkiye'ye dönmek için stattan ayrıldık.

'İlk kez burada açıklıyorum' diyen Fatih Terim'den yıllar sonra gelen bomba itiraf

"ARSENAL TARİHİNİN EN İYİ KADROLARINDAN BİRİYDİ"

Dönüşte eşimin şu sözlerini hiç unutmuyorum. 'Fatih bu oyunculardan hangilerine önlem alacaksınız hepsi inanılmaz' (gülüyor). Bergkamp, Henry, Overmars, Suker, Kanu, Petit, Vieira.. Arsenal tarihinin en iyi kadrolarından biriydi muhtemelen. Yedek kulübesini saymıyorum bile, 15 farklı ülkeden oyuncuları vardı. Biz ise sadece 4 yabancı oyuncuyla oynadık Taffarel, Capone, Popescu ve Hagi.

"HİÇBİR ANTRENÖR 4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLAMAMIŞTI"

Galatasaray'ın başında 4. sezonumdu. Hiçbir antrenör 4 yıl üst üste şampiyon olamamıştı benden önce, belki biri 4 ay lider koltuğunda kalmıştır sadece (gülüyor). Tüm bunları kendimize özgüvenimizin yüksek olduğunu ve oyunumuzu ezberlediğimizi anlatmak için söylüyorum.

'İlk kez burada açıklıyorum' diyen Fatih Terim'den yıllar sonra gelen bomba itiraf

"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMELİYDİK"

Kariyerim boyunca takımlarından hiçbir zaman adam adam markaj uygulamalarını istemedim. Final öncesinde teknik ekibimle gerçekleştirdiğim toplantıda 'Arsenal'de özellikle birine önlem almalıysak bu kim olmalı diye sordum ve özel önlem gerektirmeyen bir ismi vermelerini söyledim.. yoktu öyle biri.' Haliyle bizim için tek çare kendi oyunumuzu oynamaktı. UEFA'da hem iç hem de dış sahada yenilmemiştik. Bu şekilde devam etmeliydik.

"BİZ BUYDUK"

Bugün insanlar 'gegenpressing' hakkında konuşuyorlar. Bizim o gün Kopenhag'da uyguladığımız şey gegenpressing'e çok yakındı. Zafere ne zaman inandık diye sorarsanız? Teknik ekip olarak aksini hiç düşünmedik. Bir inanç vardı. Bu zafer inananların zaferi. 4 yıl boyunca ligi domine etmiştik. Bir anekdot durumu daha iyi özetler galiba. Leeds rövanş maçı öncesinde bir İtalyan arkadaşım. 2-0 kazandığım maçın rövanşına 3 forvet ile çıkarak hata yaptığımı söyledi. Ben de kendisine 'gol atmazsak, kazanamayız' dedim. Sonuç olarak maç 2-2 bitti. Biz final oynadık. Biz buyduk."

'İlk kez burada açıklıyorum' diyen Fatih Terim'den yıllar sonra gelen bomba itiraf
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