Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile görüşerek kendisini takımında görmek istediğini söyledi. Cengiz'i elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertliler, bu transferin gerçekleşmesi durumunda 3.7 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak.

02.01.2025 17:01
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Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'i elden çıkarmanın hesaplarını yaparken, sarı-lacivertlilerin imdadında Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim yetişti.

CENGİZ'İ İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre; Terim'in çalıştırdığı Suudi kulübü, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim, Cengiz ile görüşerek onu takımında görmek istediğini belirtirken, 27 yaşındaki milli futbolcu tecrübeli teknik adamla çalışmak istemesi nedeniyle Al Shabab'a sıcak bakıyor. Al Shabab yöneticilerinin kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe ile iletişime geçmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE 3.7 MİLYON EURODAN KURTULACAK

Öte yandan Avrupa'dan birkaç kulüp, Cengiz Ünder'E talip olsa da 3.7 milyon euroluk yüksek yıllık ücret nedeniyle transferi gerçekleştirmekten vazgeçti. Cengiz için tek seçenek olarak Al Shabab kaldı. Fenerbahçe de 27 yaşındaki futbolcuyu göndererek maaş yükünden kurtulmayı ve takım bütçesinde yer açmayı hedefliyor.

CENGİZ'İN FENERBAHÇE RAKAMLARI

2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euroya transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de 38 resmi maça çıktı.Cengiz, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe\'nin imdadına Fatih Terim yetişti

Suudi Arabistan, Cengiz Ünder, Fatih Terim, Fenerbahçe, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Fenerden futbolcu alma hocam. Sabah akşam salyaları aka aka sana laf ediyorlar. Bunların işe yaramaz futbolcularına kalmadı kimse. Bırak paşa paşa maaşlarını ödesinler. Hull cityde oynasınlar bırak. 57 4 Yanıtla
  • Muammer Özdemir:
    bir Galatasarayli olarak söylüyorum kurt kocayinca kuzunun maskarasi olurmuş şu son dönemlerde ki enteresan hareketlerinle geçmişte ki tüm başarıları çöpe attın sevimsiz oldun iyice 19 7 Yanıtla
  • Tuncay Sen:
    Allah razı olsun imparator türk gençlerine fırsat verdiğin için 14 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Fatih Hoca Kendine Gel Seçil Erzanla Aran Nasıl 8 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu şimdi arafistana gitti toplar buradakilerinide oraya gel bizden kaleci mertlere marioyuyuda götür para istemiyoruz yeterki Beşiktaşlılar derin bir oh çeksin 5 5 Yanıtla
  • monşer null:
    Çingene gibi 5 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender kervancıoğlu gevşektir 1 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Fatoş bı işe yariyor 2 4 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    Cengiz ünden koşarak fenere gitti pişman oldu cengiz suan galatasaray olsaydı ilk 11 de oynardı fenere gitti pişman oldu 1 1 Yanıtla
  • Tamer Koyuncu:
    Bir an önce gitsin. Takıma hiç katkı sağlamadı. 0 0 Yanıtla
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