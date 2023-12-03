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Türkiye'yi karıştıran vurguna adını veren Fatih Terim günler sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Türkiye'yi karıştıran vurguna adını veren Fatih Terim günler sonra ilk kez görüntülendi

Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ''Fatih Terim Fonu'' adı altında futbol dünyasını dolandırdığı davayla ilgili soruşturma devam ederken bir süredir ortada görünmeyen Fatih Terim, oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen'in nikah töreninde ilk kez görüntülendi. Terim, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

03.12.2023 - 00:18,  Güncelleme: 00:22
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Türkiye'yi sarsan milyon dolarlık dolandırıcılık davasının başrolünde olan Fatih Terim, uzun zaman sonra oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen'in nikah töreninde görüntülendi. Terim çiftin nikah şahitliğini yaptı.

UZUN ZAMANDIR ORTADA YOKTU

Banka müdürü Seçil Erzan'ın "Fatih Terim Fonu" adı altında futbol dünyasını dolandırdığı dava devam ederken uzun süredir ortada görünmeyen Fatih Terim ilk kez görüldü.

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Oyuncu Alina Boz ve yönetmen Umut Evirgen, bu akşam gerçekleşen nikah töreni ile evlendi. Alina Boz'un nikah şahidi meslektaşları Burak Can ve Cemre Beygüven oldu. Umut Evirgen'in şahitliğini ise oyuncu Özge Özpirinçci ile teknik direktör Fatih Terim yaptı.

MUTLULUKLAR DİLEDİ

Çifte nikah cüzdanını veren Fatih Terim, "İyi bir evlilik, bereketli bir evlilik, mutlu bir evlilik diliyorum. Allah sizi bir yastıkta kocatsın" dedi.

Türk futbolunu karıştıran vurguna adını veren Fatih Terim günler sonra ilk kez görüntülendi

FON SKANDALI NASIL BAŞLADI?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl içinde İstanbul Göktürk'te bir eve baskın düzenledi. Bu baskında özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü Seçil Erzan gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından "Fatih Terim Fonu" iddialarına neden olan dosyanın kapağı açılmış oldu. Evinde arama yapılan şüpheli Erzan hakkında ertesi gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Adli sürecin çok hızlı ilerlediği bu dosyanın kapağı aralandığında ise ortaya aralarında ünlü isimlerin olduğu ve yaklaşık 80 milyon doları bulduğu ifade edilen bir dolandırıcılık soruşturması çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. 'Mağdur' sıfatıyla şikayet edenler arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya'nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu iddia edildi.

Soruşturmanın bu aşamasında, Fatih Terim'in yaklaşık 10 milyon dolar kaybettiğini ifade edilirken, bazı iddialara göre dosya büyüklüğü 80 milyon dolara yakındı. Terim'in 12,5 milyon doları, Arda Turan'ın ise için 6 ile 8 milyon euro arasında parasının kaybolduğu da iddia edildi.

FON DOLANDIRICILIĞI NASIL YAPILDI?

Soruşturmada eğitimli ve ünlü kişilerin adı geçerken bir yandan da kaybolan paralardan söz edilince, dosya önemli hale geldi. Peki iddia edilen dolandırıcılık nasıl yapıldı? Bir iş insanının savcılığa şikayet dilekçesinde iddialar özetle şöyle anlatılıyor:

"Erzan 2022 yılında benimle görüşmek istedi, 'Yatırım amaçlı para bulabilir misin? Ya da senin boşta paran var mı? Özel müşterilere özel kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanılabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve sen ne kadar yatırım yaparsan o kadar da kazancın fazla olur' dedi. Hem kendi hem de arkadaşlarımdan topladığım 3.5 milyon doları şubede odasında çanta ile teslim ettim. Ancak vade gelip ödeme yapılmayınca kendisiyle görüştüm. Şube değiştiği için yetkisi açısından sistemsel bir hata olduğunu ifade etti. Bu sistemsel hatayı aşmak için fona para eklemem gerektiğini, ne kadar çok para bulursa o kadar hızlı çözüm olacağını söyledi. Yaklaşık 1.5 milyon doları iki ya da üç çanta halinde şüpheliye 14 Kasım 2022'de teslim ettim."

Erzan'ın sistemini, banka kayıtlarına girmediği için vergi de yaratmayacak bir kazanç sistemi üzerine kurduğu anlaşıldı. Yani, Erzan, futbolculara ve iş adamlarına nakit para getirmelerini, bu parayı da piyasa faizlerinin üstende gelirle kendilerine geri ödemeyi önerdi. Büyük rakamların dosyaya girmesi, ünlü isimlerin bu yüksek gelire aldandığını da gösterdi.

216 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ve 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Umut Evirgen, Seçil Erzan, Fatih Terim, Alina Boz, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'yi karıştıran vurguna adını veren Fatih Terim günler sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'yi karıştıran vurguna adını veren Fatih Terim günler sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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