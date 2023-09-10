Fatih Terim döneminde transfer edilen Luyindama'yı herkes unuttu! Florya'da tek başına çalışıyor - Son Dakika

Fatih Terim döneminde transfer edilen Luyindama'yı herkes unuttu! Florya'da tek başına çalışıyor

Son Güncelleme: 10.09.2023 14:30

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde takıma kazandırılan Luyindama kendisine kulüp bulamadı. Kongolu stoper, Florya'da tek başına antrenmanlarını sürdürüyor. 29 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

2019 ara transfer döneminde Galatasaray'ın Standart Liege'den kadrosuna kattığı Christian Luyindama, büyük hayal kırıklığı yarattı. Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası bir daha eski gücünde sahalara dönemeyen Luyindama, kendisine kulüp bulamıyor.

SÖZLEŞMESİNİ DOLDURMAYA ÇALIŞIYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Luyindama, Florya'da tek başına çalışıyor. Kongolu futbolcu, 2024 Haziran ayında sona erecek sözleşmesini doldurmaya çalışıyor.

Fatih Terim döneminde transfer edilen yıldız futbolcuyu herkes unuttu! Florya'da tek başına çalışıyor

SAKATLIK KARİYERİNE BÜYÜK DARBE VURDU

18 Kasım 2019'da Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı karşılaşmada çapraz bağ sakatlığı yaşayan Luyindama, bir daha eski gücüne kavuşamadı. 29 yaşındaki stoper,Kiralandığı Antalyaspor'da sadece 5 maça çıkabildi.

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Son Dakika Spor Fatih Terim döneminde transfer edilen Luyindama'yı herkes unuttu! Florya'da tek başına çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Terim döneminde transfer edilen Luyindama'yı herkes unuttu! Florya'da tek başına çalışıyor - Son Dakika
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