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Fatih Terim'e yeni Kerem bulundu! - Son Dakika

Fatih Terim'e yeni Kerem bulundu!

27.12.2021 15:58
Fatih Terim'e yeni Kerem bulundu!

Galatasaray gözlemcileri alt liglerdeki taramalara hız verdi. 3. Lig ekibi Erzincanspor'dan alınan Kerem Aktürkoğlu'nu yıldıza dönüştüren Aslan, yeni gençlerin peşinde. Akhisar'ın genç futbolcu Göksu Mutlu ile temasların kurulduğu açıklandı.

Galatasaray socoutları alt liglerdeki oyuncu taramalarını sürdürüyor.

Galatasaray; Kerem Aktürkoğlu'nu 3. Lig ekibi Anagold Erzincanspor'dan transfer etmiş, o dönemde 3. Lig'den oyuncu transferi çok konuşulmuş, hatta eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ancak oyuncunun gösterdiği performans ve ortaya koyduğu futbol Galatasaray scoutlarını yanıltmadı. GS Scout ekibi alt ligleri taramaya devam ediyor.

Fatih Terim'e yeni Kerem bulundu! Alt ligler artık Galatasaray'ın meskeni

AKHİSAR'IN STOPERİ

Öğrenildiği kadarı ile Akhisarspor'un stoperi Göksu Mutlu sarı-kırmızılıların yakın takibinde. 22 yaşındaki başarılı oyuncunun maçları sarı-kırmızılı takımın scout ekibi tarafından canlı takip ediliyor ve maç analizleri direkt olarak Teknik Direktör Fatih Terim'e aktarılıyor. Göksu'ya yaz transfer döneminde resmi teklif yapan takımlar olmuş ancak Akhisarspor yönetiminin talep ettiği bonservis bedeli nedeni ile transferi gerçekleşmemişti.

Fatih Terim'e yeni Kerem bulundu! Alt ligler artık Galatasaray'ın meskeni

TEMAS KURULDU

Takımı gençleştirme hedefi ve yabancı sayısı önümüzdeki yıl daha da düşeceğinden yetenekli Türk oyuncuları takibe alan sarı-kırmızılıların Akhisarspor Kulübü yetkilileri ile görüştüğü gelen bilgiler arasında.

Fatih Terim'e yeni Kerem bulundu! Alt ligler artık Galatasaray'ın meskeni

HAREKETLİ SAATLER YAŞANACAK

Galatasaray'da, Luyindama'nın sakatlık geçirdikten sonra bir türlü eski performansını yakalayamaması, Göztepe'den transfer edilen Alparslan'ın Fatih Terim'in geriden oyun kurma stratejisine uyum sağlayamaması nedeni ile Göksu'nun transferini çok istendiği ve bu transferde önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanacağı öğrenildi.

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fatih Terim, Göksu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fatih Terim'e yeni Kerem bulundu! - Son Dakika Spor


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