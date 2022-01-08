Galatasaray-Giresunspor maçının ardından - Fatih Terim (3)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının gösterdiği kötü gidişata alışkın olmadığını, hem taraftarın tepkisine hem de yaşanan mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Terim, Nef Stadı'nda GZT Giresunspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Taraftarın alınan kötü sonuçlara tepkisinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Ne Galatasaray Futbol Takımı ne de ben bu gidişata alışkınız. Tepkileri bu yüzden olsa gerek ancak her şeye rağmen her durumda taraftarın sahip çıkmasını beklerim. Oyun içindeki bazı reaksiyonlar ve pozisyonlara olan tepkileri doğal karşılıyorum ama sonuçta onlar bizim futbolcularımız. Sezon sonuna kadar onlarla devam edeceğiz. Ona göre davranmak lazım." diye konuştu.

Sezonun ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "İkinci yarının ilk maçı istediğimiz gibi olmadı. En çok üzülenler yine oyuncularımdır. Maçtan sonra da gelip üzüntülerini belirttiler. Onların morale ihtiyacı var. Tepkiyi duyunca geri döndüm ve hepsini tek tek içeri aldım. Galatasaray formasını giyen her sporcu küfre değil sevgiye layıktır, ağır sözlere değil sarılmaya ihtiyacı vardır. Onların desteği olmadan bu günleri atlatamayız. Ali Sami Yen'de ben de alışkın değilim, çok da üzgünüm. Kısa mesafelerden atamıyoruz. Kalemize gelen ilk topta gol yiyoruz. Alışkanlık oldu. Hem olaylara hem de mağlubiyetten dolayı üzgünüm ama bizi buradan çıkaracak olan yine Galatasaray taraftarıdır. Onlar Galatasaray forması giyen herkese sevgi gösterecektir." ifadelerini kullandı.

"Devamlı inişleri hiç tahmin etmemiştik"

Fatih Terim, taraftarların kendisine yönelik, "Takım neden oynamıyor?" şeklindeki tezahüratıyla ilgili şöyle konuştu:

"Şu ana kadar oynayan bir takım var ama bugün iyi oynamadık. Gol bizi çabuk kırdı. Gençlerin kafasında, 'Yine mi aynı şey olacak?' kaygısının dolaştığını düşünüyorum. İnişleri ve çıkışları biz öngörmüştük ama devamlı inişleri hiç tahmin etmedik. İlk yarının son maçlarındaki oyunlarımıza bakınca kimsenin 'Bu takım neden oynamıyor?' deme hakkı yok. 'Bu takım ne kaçırıyor?' deme hakkı var. Nasıl mağlup olduklarımız da ortada. Biz kimse gibi başka bahaneler de üretmiyoruz. Taraftarlar istedikleri gibi tezahürat yapabilirler. Olabilir ama benim oyuncularım bugün başka maçları arattılar ama ilk yarının en iyi oynayan takımlarından bir tanesi biziz. Bugün için golün şokunu atamadık. Bizi çıkaracak şey rakibe gol olarak cevap vermekti ama 1 metreden atamadık. Tezahüratı duygum. Ben hiç alışkın değilim. Üzgünüm ama buradan çıkacağız. Bulunduğumuz yerin bize yakışmadığını biliyoruz. Hiçbirimizin de beklediği bir şey değil. Buradan çıkaracak olan yine benim oyuncularımdır."

"Galatasaray'ın ekonomik ve teknik kurtuluşu bu yoldadır"

Fatih Terim, bazı yöneticilerin kendisiyle yolların ayrılmasını talep ettiği yönündeki iddialar hatırlatılarak, "Bazı yöneticiler ile aranızda bir sorun mu var?" şeklindeki soruyu yanıtladı.

Bazı şeylere geçmişten alışkın olduğunu aktaran Terim, "Ne yapacağım, nasıl davranacağım konusundaki merakınızı da anlıyorum. Ben, tüm hayatımı insanlar önünde yaşadım. Gizlim saklım olmadan, her hareketimi milyonlarca göz önünde yaptım. Beni iyi tanıyanlar olduğunun da farkındayım. Bazı yanıtlar vermek, yıllar sonra dahi hatırlanacak sözler olarak kalabilir. Ancak bunları kullanmak işin kolay tarafı." dedi.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray için kariyerini ortaya koyarak bir yola çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sezon başında Sayın Başkanımız ile bu yola çıkarken kariyerimin geldiği aşamada belki de Galatasaray'da son kez teknik direktör olarak görev alacaktım. Bu noktada geri kalan 50 yılın değerlendirmesini yaptığımızda farklı misyonlar üstlenmem gerektiğine inandım. Türkiye'de bir fazla kupayı rakamsal olarak kazanmanın vereceği tatmin duygusu yerine böyle bir işi hep birlikte başarmak için bu yola beraberce çıktık. İstatistikleri, kariyerimizi düşünsek buna gerek yoktu. Bu, cesur insanların alacağı ve arkasından da kararlılıkla devam edeceği oldukça zor bir iş. Çok uzun zamandan beri hayatı mücadeleyle geçen, tüm futbol kariyeri boyunca da her maçı kazanmayı hedefleyen biri olarak bununla başa çıkmak kolay değildi. Kolay olmayacağını biliyordum. Ben, Galatasaray için gerekenin yapılmasının bu olduğuna inanıyorum. Galatasaray'ın ekonomik ve teknik kurtuluşu bu yoldadır. Galatasaray'a bir futbol mirası, ekonomik olarak kendisini sürekli yenileyen bir takım bırakmak istiyorum."

"Bir tüneldeyiz ve ben sonundaki ışığı görebiliyorum"

Camiadan sabır istediğini dile getiren Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce hayatım boyunca hiç talep etmediğim bir şeye ihtiyacımız var, bu da sabır. Türkiye'nin futbol haritasında yeri olmadığı dönemlerde dahi sabır istemeyen ben bugün buna ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Bir tüneldeyiz ve ben sonundaki ışığı görebiliyorum. Bu ışığa ancak böyle ulaşabiliriz. Galatasaray taraftarından her zaman farklı bir sevgi gördüm. Kendileriyle aramda çok özel bir bağ vardır. Bu projenin gerçekleşmesi için hiçbir teknik adama gösterilmeyecek toleransı gösterdiler. Bu kredinin ve toleransın farkındayım. Muhakkak ki mağlubiyetler canımı çok yakıyor. Yenilgileri hep kabul ettim ama hiç sevemedim. Kimsenin de bu durumdan hoşlandığını sanmıyorum. Kazanmak çok güzeldir. Bir an önce o duyguyu tatmak, onunla tatmin olmak çok güzeldir. Kazanıldığı zaman yaşanan hisleri de biliyorum. Futbol dünyasındaki baskı gibi durumlarda karar vermek hiç kolay değil. Söz konusu baskılara boyun eğip günlük başarıları yakalamak için yanlış kararlar vermeyeceğimizi düşünüyorum. Kolay değil. Maç kaybediyorsunuz, puan alamıyorsunuz, kötü gidiyorsunuz. Bu baskıya kolay dayanılmayacağını biliyorum. Eğer hep birlikte ileriye umutla bakabileceğimiz bir yapı kurmaya çalışıyorsak bunun en büyük kanıtı Avrupa'daki başarımızdır. Son yıllarda olmayan bir başarıyı elde ettik. Belki hayatımın ve kariyerimin daha önceki dönemlerinde kırılacağım, fevri davranış göstereceğim veya serzenişte bulunacağım yaklaşımları Galatasaray'ın geleceği için göğüslemeye hazırım. Tabii ki kırılıyorum, üzülüyorum ama Galatasaray için hazırım. Tıpkı başarıya ulaşmak yerine tüm bireysel istatistiklerimin gidebileceği yeri bilmeme rağmen birlikte bu yola çıkmaya karar verdiğimiz gibi..."

"Başkanla şu ana kadar herhangi bir problemimiz olmadı"

Fatih Terim, kulüp başkanı Burak Elmas ile bir sorun yaşamadıklarını belirtti.

Başkan Elmas ile aralarındaki güvenin ilk günkü gibi olduğuna inandığını vurgulayan Terim, "Şu ana kadar herhangi bir problemimiz olmadı. Benim mecbur kalmadıkça hiç kimse ile problemim olmaz. Yaşadığım bazı problemlerde sonradan haklı çıktığım da çok olmuştur. Sayın Başkan ile aramızda bir şey olmadı. En azından benim tarafımdan yaklaşım böyleydi. Onun da bana aynı atmosferde davrandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Yardımcı antrenör getirilme çalışması

Terim, yönetici Işıtan Gün'ün bir yardımcı antrenör ile anlaştığını açıklamasıyla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

Galatasaray'a bir miras bırakmak istediğini anlatan tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilgim yok. Bir ismi reddetmek için bir tane isim olması lazım. Sezon başından beri her şeyi defalarca ifade ettim. Türkiye'de istediğimiz noktada değiliz. Bunun da bir sorumlusu varsa benim. Ancak ben bir yapı kurup bu mirası bırakmak istiyorum. Benim böyle bir girişimden haberim yok. Kendinin suçlu olduğunu ifade eden ben, hayatım boyunca çalıştığım hiçbir arkadaşımı kötü dönemde işaret eden bir eylemde bulunmadım, bulunmam da. 'Bir şey varsa sorumlusu benim, yapılacak bir şey varsa bana yapılsın.' derim. İyi zamanda herkesi değiştiririm ama kötü zamanda 'Kabahat, suç bunlarda' gibi bir eylemde veya işarette bulunmam. Ne olup bittiğini bilmiyorum. Eğer bir gün kendisine, birikimine, kişiliğine ve bize katkı sağlayacağına inandığımız kişiler hakkında fikir birliğine varırsak birlikte çalışırız ama gelen kimse olmadı ki reddedelim. Varsa bir hata benim. Ben buradayım. Samimiyetle olan her şeye de açığım. Daha önce eğer Galatasaray'ın zararına bir şey olacaksa, önüne biri geçiyorsa, ben dahil buna müsaade etmeyeceğimi söyledim. Yardımcı antrenör konusunda bir haberim yok ama diğer konuları Başkanla konuşuyoruz."

Fatih Terim, basın mensuplarının soru sorma isteğine rağmen Türkiye Futbol Federasyonunun basın toplantısıyla ilgili kuralı nedeniyle toplantıyı sürdüremedi ve ayrılmak zorunda kaldı. Tecrübeli teknik adam, basın mensuplarıyla bir kahvaltıda bir araya gelerek sorulara yanıt verebileceğini dile getirdi.